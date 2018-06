Un gran repte

Hem de fer que aquesta recuperació econòmica arribi a tots els sectors

Recentment, hem conegut que el producte interior brut (PIB) va augmentar un 2% el primer trimestre d’aquest any, la variació més positiva dels últims deu anys, dada que consolida els indicadors de creixement econòmic dels darrers cinc anys.

La nostra economia es va consolidant i va deixant enrere la que ha estat la pitjor crisi econòmica de la nostra història recent. Una millora econòmica que també es veu a la resta d’indicadors: el nombre d’assalariats ha crescut un 3,5% al març i el nombre de persones en recerca de feina al maig ha disminuït un 8%. L’ocupació hotelera s’ha incrementat un 12% i, a més a més, incrementant els preus.

Ara bé, aquestes bones dades no en han de fer caure al parany que no tinguem grans reptes al davant: tenim un sector financer que està fent front a un gran procés transformador per tal de poder adequar-se a les normes internacionals i que limita molt el seu creixement; tenim un sector comercial que no acaba d’arrencar i que sap que, sense un canvi de model, està condemnat al fracàs; tenim un problema greu d’escassetat d’habitatge de lloguer que ja és considerat la principal preocupació al nostre país, i tenim un volum molt considerable de persones que afirmen no poder permetre’s unes vacances fora de casa o una despesa sobrevinguda.

Això ens demostra que encara ens queda molta feina per fer per tal que aquesta recuperació econòmica arribi a tots els sectors i som conscients que aquest és el nostre principal repte en aquests moments.

El pla estratègic de turisme de compres, ja en la fase d’implementació, ha de millorar la seva competitivitat. El desplegament de la Llei de serveis socials i sociosanitaris i el conjunt de modificacions legislatives en l’àmbit social fa que aquesta ja sigui la principal despesa del nostre pressupost. Tenim a tràmit parlamentari la llei d’ocupació, la llei de seguretat pública, la llei de conservació del medi natural i la llei de l’impuls de la transició energètica i el canvi climàtic. Acabem d’entrar la llei de mesures urgents per l’habitatge i, en breu, també s’entrarà la llei d’igualtat.

Com es pot veure, un repte que afrontem de forma decidida i valenta: ja sigui des de l’acció de Govern com des de les reformes legislatives que estem impulsant.