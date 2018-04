Actualitzada 25/04/2018 a les 21:11

Avui vull dedicar la meva columna a Vallnord-Ordino Arcalís, que ha decidit trencar aquesta temporada amb el tòpic que estipula que les estacions d’esquí han de tancar necessàriament després de les vacances de Pasqua. En efecte, aquest any l’estació ha aprofitat que la quantitat de neu caiguda durant l’hivern sigui impressionant i de bona qualitat per recular la data de tancament de les seves pistes, que inicialment estava prevista el dia 8 d’abril (com la resta de les d’Andorra i de la major part d’arreu del Pirineu), al 30 del mateix mes. Aquest plantejament, anomenat Spring Break, ha estat molt criticat en un inici i fins i tot s’ha arribat a qualificar d’arriscat. No obstant això, i quan encara manquen uns dies abans del tancament definitiu de l’estació, podem dir que l’aposta dels dirigents ha donat els seus fruits, ja que ha estat tot un èxit i ha superat les expectatives inicialment fixades. Segons xifres llegides a la premsa, hi va haver més de 1.000 esquiadors dijous 12, quan no era un dia festiu, i el primer cap de setmana es van vendre més de 5.000 forfets, fet que el va convertir en un dels millors de tota la temporada, segons el director de Vallnord-Ordino Arcalís. Personalment, he pujat vàries vegades per fer esquí de muntanya a l’estació des que s’ha convertit en l’única d’Andorra oberta (ja que el perill d’allau essent altíssim, he preferit seguir les recomanacions oficials de Protecció Civil) i mai hi havia vist tants cotxes aparcats, tantes persones fent cua per agafar un giny o bé demanar un cafè o un entrepà. Tampoc no havia vist mai processons de desenes d’esquiadors pujant esquís a l’esquena cap al pic de Cataperdís o d’Arcalís, amb l’únic objectiu de gaudir d’una bona baixada per neu verge.

Molt bona aposta, doncs, per part d’Ordino Arcalís, que ha sabut aprofitar les condicions excepcionals de neu d’aquesta temporada. Aposta que, esperem, es podrà repetir altres anys.