Actualitzada 24/04/2018 a les 20:37

Que ningú vol un heliport a prop de casa seva ho tenim tots molt clar, que es vol fer un heliport, també ho tenim tots molt clar, que seria bo per al país, potser també. El problema tan sols està en la ubicació de dit heliport. Els veïns del Patapou no van tenir massa problemes a eliminar-lo de la seva ubicació. Els problemes els té ara mateix Govern pagant indemnitzacions. Els veïns de la Comella tampoc van patir massa per resoldre la situació i no haver de suportar un heliport. Els veïns de Tresoles sembla que tenen més problemes, però penso que també es sortiran amb la seva. Tan sols es tracta de diverses categories de veïns. D’altra banda, altres llocs proposats, com per exemple a tocar de la duana, prop del riu Runer, no han estat mai considerats per Govern, no entenc per què. D’altra banda també, un heliport amb inversors particulars no sembla tenir massa problemes veïnals per ubicar un heliport a Fontaneda o a Llumeneres. No hi entenc res. I ja no parlem si es pretén fer un aeroport (penso que no), en aquest cas els veïns “molestos” seria tot el país. Personalment, gairebé cada dia sobrevola per damunt de casa meva un helicòpter que no sé on va i tampoc em molesta massa. Molts cops s’ha de tirar pel dret fent lleis, heliports, aeroports o el que sigui necessari, i si molesta algú, doncs mala sort. No podem estar sempre pendents de protestes veïnals per fer obres que s’han de fer sí o sí. A mi em molesten molt les actuals obres a l’avinguda Meritxell, a l’aparcament del comú de la capital, i a molts altres llocs... però no em vaig a queixar al raonador del ciutadà.