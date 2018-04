Actualitzada 24/04/2018 a les 06:49

Superada la crisi dels anys cinquanta del segle XX, l’economia andorrana entrava en una fase d’expansió amb l’aparició de nous locals comercials i l’augment de les importacions de mercaderies, conseqüència de l’increment dels fluxos turístics. En aquest moment, el turisme espanyol exercia una forta demanda d’articles de consum procedents de França; és l’època de les màquines d’afaitar elèctriques, el niló i el Duralex, articles que causen una profunda commoció en les economies domèstiques espanyoles marcades per la carestia. Aquest fenomen va condicionar l’orientació del mercat andorrà, sempre fidel a la demanda dels seus clients ocasionals, fins al punt que, segons Bricall, les importacions efectuades des de França, el 1960, multiplicaven per quatre el valor de les espanyoles.

Les raons que el mercat andorrà s’aprovisionés a França eren, per una banda, la demanda del turisme espanyol, client del sector comercial andorrà, i que el règim d’intercanvis era menys coercitiu i més àgil que l’espanyol. França havia adoptat una sèrie de mesures que, de forma gradual i progressiva, libera-litzaven les exportacions cap Andorra, fent que el nostre país esdevingués, a la pràctica, un apèndix de la CEE; els compradors espanyols trobaven en el mercat andorrà productes d’arreu del món que havien estat posats en lliure pràctica a la comunitat europea.

El predomini francès canvia amb l’adhesió espanyola a Europa, ja que les regles que regulen els intercanvis comercials passen a ser comunes a ambdós països respecte d’Andorra. Pocs anys després de l’adhesió espanyola s’invertien els intercanvis comercials andorrans i, a partir del 1992, Espanya esdevenia el primer proveïdor del comerç andorrà. Amb motiu de la visita de Manuel Valls, el 2015, es destacaven com a punts clau en les relacions francoandorranes les comunicacions viàries, la instal·lació d’empreses gal·les al país i la balança comercial. Les importacions des de França havien disminuït en una dècada i l’estat de les vies de comunicació que unien els dos països no jugava a favor. L’escenari no ha canviat i les importacions des d’Espanya que l’any 2002 duplicaven les franceses, actualment les quadrupliquen. En aquest context, el contraban de tabac recupera un protagonisme que recorda èpoques passades.