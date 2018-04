Actualitzada 23/04/2018 a les 06:50

Vladimir Fernàndez Armengol

Durant l’any 2007, el Consell General va aprovar la Llei de comptabilitat dels empresaris i la Llei de societats, que establien l’obligació que les societats més grans sotmetessin els seus comptes a auditoria. En l’actualitat, el Principat encara no disposa d’una llei d’auditoria. Aquesta llei regularia aspectes tan importants com les normes que han de seguir els auditors, l’organisme que els controlarà, etc. El fet de no tenir una llei d’auditoria resta credibilitat a la informació financera emesa per les empreses andorranes, i fa que les nostres empreses més internacionals en surtin perjudicades. N’analitzem un exemple. Els membres de la Unió Europea tenen lleis d’auditoria aprovades que obliguen els seus auditors a executar la seva feina d’acord amb les normes internacionals d’auditoria (NIA) i defineixen quines són les entitats d’interès públic (EIP), normalment cotitzades, bancs, etc. Al tancament del 2017, tots els membres de la banca europea, en ser considerats entitats d’interès públic, han publicat uns informes d’auditoria que inclouen l’anàlisi efectuada per l’auditor d’unes Qüestions clau de l’auditoria, les quals donen molta informació als analistes i als mercats financers. En el cas dels bancs andorrans, tot i estar obligats a auditoria per les lleis financeres i presenten informació abundant, en no tenir una llei d’auditoria que els classifiqui com a entitats d’interès públic, els seus auditors no ofereixen aquesta informació sobre Qüestions clau de l’auditoria que reclamen analistes i mercats financers. No adaptar-se als estàndards pot perjudicar les nostres empreses, ja que la legislació no in-dica quines són les entitats d’interès públic i en quins casos l’auditor ha de desglossar aquesta informació, que analistes i mercats financers demanen i que sí que es desglossa a la resta d’Europa. Quant tardarem a facilitar que les nostres empreses puguin competir oferint la mateixa informació?



*Vladimir Fernàndez Armengol, Soci Crowe Horwath