Exorcismes

Actualitzada 22/04/2018 a les 07:15

El Vaticà imparteix un curs d’exorcisme en el qual els alumnes aprenen a fer-los per telèfon. La cúria vaticana, de normal reticent als canvis –que li ho preguntin a Galileu– en aquesta matèria, la telefonia, s’ha posat les piles amb una notable rapidesa, tenint en compte que l’aparell en qüestió es va inventar a finals de segle XIX, fa quatre dies, vaja. El fet que el seu inventor fos un italià, Antonio Meucci, potser hi té a veure alguna cosa. Les classes, que s’imparteixen a la Universitat Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum, a banda dels experts i especialistes del tema, també estan obertes al públic en general. Un encert en els temps que corren perquè les possessions, més enllà de les que es reconeguin des de l’església catòlica, que no dona xifres concretes, van en augment. Què o qui, si no, hi podria haver darrere la proposta de Ciudadanos/Ciutadans a l’ex-primer ministre de França, Manuel Valls, per a presentar-se com a candidat de la formació taronja per a l’alcaldia de Barcelona? Com s’explica que un jutge, de qui se sobreentén el coneixement dels principis fonamentals del Dret, subverteixi la presumpció d’innocència exigint a Cristóbal Montoro, tot un ministre d’Hisenda de tot un govern com és l’espanyol, que demostri que les xifres sobre el finançament de l’1-O que ha fet públiques són certes (Hisenda afirma que des de la Generalitat controlada amb el 155, no es va gastar un euro públic per a l’esmentat referèndum). Potser només són elucubracions que un s’empesca quan el raciocini brilla per la seva absència. Clar que com diu el refrany, un diable coneix l’altre.