Estic content!

Actualitzada 20/04/2018 a les 20:13

Després de 18 anys, per fi, una associació del Principat ha firmat una Convention-cadre de partenariat amb la secció hotelera del Lycée Comte de Foix. Quan es va votar la primera llei de classificació hotelera seguint la tònica del govern d’aquells temps, es va votar una llei que comportava, al meu entendre, unes bones disposicions per les característiques físiques que ha de comportar un allotjament turístic, sigui hotel, pensió, alberg... però alguns temes cabdals van quedar al tinter. La llei no contemplava, ni contempla a dia d’avui, el que és per naturalesa l’hoteleria: el servei a l’hoste, i el servei el donen les persones que formen un equip que vetlla, a través dels diferents serveis que han de comportar els establiments d’allotjaments turístic, pel benestar dels seus hostes. Serveis qualitatius, que ben entès han d’augmentar amb la categoria. Qui diu serveis de qualitat, diu formació de qualitat. Aquí al país tenim la sort de disposar d’una formació de base fins al baccalauréat, de cuina, serveis de sala, de front office, entre altres formacions impartides pel Lycée francès de reconeguda qualitat internacional. França en el rànquing turístic és número 1. I com diuen els francesos, la cerise sur le gâteau: formació totalment gratuïta tant per als alumnes com per a les arques de l’Estat. Qui diu formació de qualitat, entén salari amb concordança. Per a aquest punt feia falta trobar una associació que avali i respecti aquests criteris. És per aquesta raó que un grup d’hotelers independents, al capdavant dels seus negocis hotelers, després de crear une charte de qualité molt ferma, que contempla tant la part física com humana, per tal de garantir la qualitat del producte, producte sotmès a controls periòdics obligatoris, d’un organisme especialitzat fora, de reconeguda solvència, en aquest cas tourisme de qualité, van crear l’associació Autèntics Hotels d’Andorra. Associació que després d’anys de col·laboració amb el Lycée ha pogut firmar aquesta Convention-cadre de partenariat amb la secció hotelera del Lycée Comte de Foix.