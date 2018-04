Incentius per ajudar a canviar

La política d’incentius té una traducció directa en el canvi d’hàbits

Recentment, el consell de ministres ha aprovat un any més el pla Engega per a l’any 2018. Un pla que, en el seu tercer any de funcionament, es consolida com a instrument per fer que l’ús del vehicle elèctric, i per tant una mobilitat més sostenible, sigui una realitat al nostre país. Aquest any, el pla Engega aposta per incidir en la retirada de la circulació de les camionetes i furgonetes velles, vehicles que per les seves característiques i funcionalitat són dels més contaminants. En aquest sentit, l’ajut per a la compra d’una furgoneta passa de 9.000 a 10.000 euros. L’ajut per a la compra d’un cotxe nou elèctric pur es manté en un màxim de 8.000 euros i de 2.000 euros per a les motos elèctriques. Per als turismes híbrids endollables, els ajuts se situen en 4.000 euros. A aquests ajuts cal afegir l’ajut de 1.000 euros atorgat pel punt de venda que, d’aquesta manera, també s’implica directament en el programa. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que el programa dona també ajudes al desballestament –que són de 1.250 euros per a furgonetes, 1.000 euros per a turismes i 200 euros per a motocicletes–, incentiu que ha d’ajudar també a rejovenir un parc automobilístic que, a causa de la greu crisi econòmica que hem patit, s’ha envellit força. Tot i que hi ha una part de la ciutadania que critica la implantació d’aquest tipus d’ajudes, el que no es pot negar és que, sense aquestes, el nombre de vehicles elèctrics matriculats al nostre país seria gairebé testimonial. L’ús d’aquestes ajudes és necessari perquè ens trobem davant d’un mercat que actualment no és prou madur, l’oferta és limitada i els seus preus poc competitius i, per tant, si no som capaços de donar els incentius necessaris per equilibrar aquesta diferència, és molt difícil que un volum sensible de gent faci el pas cap a aquest tipus de vehicles. A més a més, és a través d’aquesta via que s’assolirà una maduració més ràpida del mercat ja que en incrementar la demanda es farà que l’oferta disponible al mercat sigui major i a preus molt més competitius, cosa que farà que ja no sigui necessari disposar d’aquests incentius en el futur. Aquest és un exemple clar de com una política d’incentius per part de Govern té una traducció directa en el canvi d’hàbits de la ciutadania i que, sense aquesta intervenció, difícilment es podria assolir en un termini raonable de temps.