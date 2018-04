Les millores laborals

Existeixen molts informes sobre la relació directa entre millores laborals

i augment de la productivitat

Actualitzada 16/04/2018 a les 07:23

La baixa productivitat de les empreses impedeix invertir en capacitació, introduir noves tecnologies, millorar els processos de producció, limitant les oportunitats de creixement dels treballadors i en conseqüència, de millora dels salaris. Molts experts coincideixen a dir que “les condicions en les quals un treballador desenvolupa les seves tasques influeixen directament en la seva productivitat”. Per tant, moltes empreses han dedicat temps i recursos econòmics a millorar la motivació dels treballadors i així millorar els seus resultats. Però ens creiem que es pot aconseguir l’augment de la productivitat sense un marc laboral que generi estabilitat i condicions laborals favorables? Si el principal objectiu és que les empreses funcionin cal posar l’accent a crear llocs de treball que afavoreixin en els treballadors el sentiment que poden donar el millor de si mateixos. Un fet essencial per aconseguir-ho passa per l’estabilitat laboral, s’han de crear llocs de treball sense l’amenaça de l’acomiadament de forma no causal, i oferir una perspectiva de futur a la vida i permetre que siguin els convenis col·lectius els que marquin les necessitats de cada sector. L’OIT promou una eina de gestió integral anomenada Simapro (Sistema integral de mesura i avanç de la productivitat), amb la qual s’ajuda les empreses a avançar en la sostenibilitat de les organitzacions a partir de les persones. Representa una forma d’introduir mesures que generen el diàleg social, la millora econòmica i la conciliació de la vida laboral i professional. Però tot i existir innombrables informes que avalen tot allò exposat, ens cal introduir a través de la llei laboral un canvi filosòfic en la manera de fer, posar els treballadors al centre i acceptar la relació directa entre productivitat i qualitat de vida. La tendència a molts llocs ha estat diferent, ha anat encaminada a promoure una gran laxitud a la legislació laboral però els resultats no han estat els desitjats, ja que la precarietat cada cop ha augmentat com també la pobresa i les desigualtats.

Els estudis demostren que un treballador que disposa d’unes bones condicions laborals és un 40% més productiu.

Ara en tenim l’oportunitat, no la desaprofitem.