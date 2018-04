Defugir gent tòxica

Actualitzada 12/04/2018 a les 20:48

Hi ha persones al món que sense ser vulgars psicòpates tenen la facultat, tan beneficiosa per a elles, de passar pàgina una vegada han desencadenat una baralla greu amb una persona estimada, dins de la família, en l’entorn laboral o en el cercle d’amistats. Aquestes persones que hagin traït elles o els hagin decebut tiren endavant sense cap trauma interior o sense cap desgast psicològic. Sense visualitzar cap esquerda en la seva forma d’actuar. Aquesta gent té una capacitat de regeneració important. L’ésser humà és sociable per naturalesa, però en alguns moments de la vida ens podem trobar més vulnerables i lògicament abaixem la guàrdia i deixem pas a aquestes persones que, com ja he dit abans, utilitzen paraules per fer mal sense cap motiu o simplement per beneficiar-se; persones que sempre es queixen i es fan les víctimes per poder ser el centre d’atenció constantment; gent insatisfeta i envejosa que no s’alegra mai de la sort de l’altra gent; que sempre assenyala els defectes sense reconèixer aptituds ni valorar els sentiments aliens. Gent manipuladora, aparentment encantadora, que diu el que volem sentir en moments en què estem sense defenses emocionals. L’escriptor Luis Landero va dir en una entrevista que la mort del seu pare va ser un alliberament per a la seva família, precisament perquè hi ha gent que té esclavitzada la família i la seva personalitat anul·la i ofega la gent del seu voltant. Cal intentar apartar del nostre camí i de les nostres vides els egocèntrics, els maltractadors mentals, els dominadors, les persones psicòpates o tòxiques que t’esclavitzen i t’envolten, i si per arribar a aquest punt necessitem ajuda dels especialistes no ho hem de dubtar mai, ja que ells tenen les eines per combatre i poder allunyar-nos d’aquests personatges histriònics que van per la vida amargant la dels altres sense cap causa aparent, simplement perquè és gent sense escrúpols que no respecta els drets aliens i que no assumeix la seva pobra vida.