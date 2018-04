Actualitzada 10/04/2018 a les 06:47

Imaginem-nos que estem a punt de ser pares, estem a casa acompanyats per alguns familiars. La mare pateix dolors però no hi ha cap metge ni llevadora disponibles. Hi pot haver complicacions i tot i que mare i bebè sobrevisquessin al part, els següents dies i setmanes encara hi haurà risc per a les seves vides. Ara imaginem-nos que som una llevadora i assistim el part d’un prematur però l’hospital està a les fosques i no té aigua corrent. Ens costa d’imaginar, i a més, pensem que aquestes situacions no s’haurien de donar. Però estem equivocats. Aquestes situacions representen la crua realitat a la qual s’enfronten mares, nadons i treballadors de salut de tot el món. S’estima que cada dia moren 7.000 nounats al món. Alguns el mateix dia, altres moren abans del seu primer mes de vida. Cada dia 7.000 mares i pares han d’enfrontar-se a la mort del seu infant acabat de néixer. Cada dia 7.000 tragèdies que es podrien haver evitat. La majoria d’aquestes morts són a causa de naixements prematurs, per complicacions durant el part i per infeccions vàries. I la majoria es concentren a deu països, com Bangla Desh, Etiòpia, l’Índia o Tanzània. La part positiva d’aquesta situació és que existeixen els mitjans i els recursos per evitar-ho. I per aquest motiu, Unicef ha llançat la campanya #CadaVIDAcompta, a la qual Unicef Andor­ra s’ha afegit. Amb formació al personal de salut que assisteix les mares i els nadons, amb hospitals i centres de salut equipats i amb accés a una sèrie de productes (alguns tan senzills com ara termòmetres, vacunes contra el tètanus, mantes o antisèptics; i d’altres més sofisticats, entre els quals, respiradors manuals o màquines de fototeràpia), la supervivència neonatal milloraria exponencialment. Cada vida compta i hem d’aconseguir que independentment que neixis a Andorra o Nigèria, cada mare i cada nadó tinguin les mateixes oportunitats de gaudir d’una vida plena junts.