La inversió dels valors

L’administració està perdent la seva preeminència històrica

Actualitzada 04/04/2018 a les 06:36

Acabem de viure per primera vegada des de fa anys una vaga. Certament, força diferent de les que coneixen els països veïns i que desemboquen molt sovint en un bloqueig generalitzat. Aquí no ha estat així. Fou un moviment limitat als funcionaris i amb un èxit relatiu. No val la pena entrar ara en una batalla de xifres ni en la valoració que es pot atorgar a la representativitat sindical. Tampoc és el moment d’esmentar la desqualificació d’algunes, però no de totes, de les reivindicacions formulades, que apareixen força allunyades de les realitats que altres poden viure dia a dia.

L’interès d’aquesta protesta resideix essencialment en el fet que mostra que les nostres Valls no poden defugir de la modernitat que els envolta i de la seva complexitat correlativa. En efecte, el gruix de la protesta se centra en el manteniment d’un estatut econòmic però també de certa imatge, que té relació directa amb les funcions que exerceixen els empleats de l’administració pública, eix vertebrador d’un estat. Anys enrere, constituïen una noblesa i se situaven com un cos a part a la societat, assumint unes tasques filosòficament altruistes, al servei del ciutadà, molt lluny doncs de l’activitat mercantil dirigida al profit immediat. Una gran part de la cultura europea anava impregnada per aquest sentiment. Així ho evidencia encara la influència dels funcionaris que, des de Brussel·les, regenten una part essencial de les nostres vides.

Ara bé, en els últims anys, la tendència s’ha invertit. L’activitat empresarial ocupa el primer pla i cada vegada més es discuteix el lloc de l’administració pública en la societat. Els valors de l’Estat-Providència, motor d’una intervenció pública forta, tendeixen a desaparèixer i els seus agents apareixen com uns obstacles al progrés econòmic, que seria la mare dels ous. Així, s’entra a valorar la feina de l’administració en termes de productivitat, immediata, la qual cosa apareix com un contrasentit, en particular en l’àmbit social o educatiu. Aquesta inversió, a l’evidència, afecta els funcionaris, que voldrien continuar rebent la consideració que, segons ells, es mereixen i que, encara fa poc, rebien a casa nostra el mestre o el batlle.