Actualitzada 03/04/2018 a les 19:58

Matí, entre les vuit i quarts de deu, trànsit dens a la Massana. Migdia, pels volts de la una, trànsit dens per entrar a la Massana. Vespre, sant tornem-hi! Així, dia rere dia, es repeteixen els missatges del servei de Mobilitat. Per travessar aquesta parròquia, un dia qualsevol, un pot necessitar ben bé 15 o 20 minuts. La durada es pot incrementar si coincideix amb la baixada de pistes o amb un dia de nevades. El desviament de la Massana és una històrica reivindicació dels ordinencs. Els massanencs no s’hi mostren gaire favorables. Aquest vial disminuiria, òbviament, el nombre de passants i les conseqüències de les anteriors experiències de variants al país no permeten ser gaire optimistes. Govern preveu el vial, però manifesta que no és una prioritat, aposta per fomentar una mobilitat racional, el transport públic o les bicicletes elèctriques. Mentre estem a l’espera de la utopia dels desplaçaments sostenibles, la situació actual és que cada vegada són més els vehicles que passen per la carretera secundària que uneix l’Aldosa i Anyós per evitar el centre de la Massana. Una carretera estreta en alguns trams, amb revolts i travessant dues petites poblacions que ja fa dies que han perdut la tranquil·litat. El desviament de la Massana pot semblar un caprici, una despesa innecessària per a alguns, un tram poc sostenible per a d’altres, però el remei escollit per molts ciutadans d’Ordino per evitar les cues provoca l’augment del nombre de vehicles en una carretera secundària no habilitada per a aquesta afluència, augmentant la probabilitat d’accident. Des del meu punt de vista, moltes de les infraestructures del nostre país no són o no eren prioritàries: túnel de les Dos Valires amb dos carrils o l’edifici The Cloud. La prioritat és un concepte relatiu. Com es mesura la prioritat d’un desviament? Ho desconec, però garantir la seguretat i el benestar dels ciutadans, això sí que hauria de ser una prioritat.