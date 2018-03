Escoltar sempre és aprendre, dels altres i fins i tot d’un mateix

Actualitzada 21/03/2018 a les 20:37

Eva López

És la base de tot. Si som capaços d’escoltar el que ens diuen tindrem l’empatia i la capacitat de posar-nos en el lloc de l’altre. Saber com pensa o com li afecten les coses que de vegades nosaltres passem per alt.

Ja siguin els nostres fills, la nostra parella o el nostre client si treballem en contacte amb el públic, hem de ser capaços d’escoltar sense prejutjar, d’entendre les coses des d’un altre punt de vista que pot o no ser el mateix.

No es tracta de donar la raó a l’altre, ja que és perfecte tenir opinions diverses, no estar d’acord, i per tant poder discutir i raonar sobre la base del que opinem, essent respectuosos amb l’altre interlocutor, tot sabent estar a l’altura de les circumstàncies, que de vegades és complicat.

Moltes vegades ens limitem a escoltar únicament les paraules que ens diuen però al marge del que l’altra persona ens està expressant veritablement, la seva intenció o els seus sentiments. Pensem que sabem que ens diran o volem que se’ns digui una cosa determinada. No acceptem una altra opció i acabem no escoltant el que se’ns diu realment.

Si anem simplement a escoltar, es podrien evitar molts conflictes innecessaris en les relacions humanes. No tots, és clar que no només nosaltres tenim la capacitat d’evitar el conflicte.

Escoltar sempre és aprendre, dels altres i fins i tot d’un mateix, perquè escoltar la nostra veu interior és una de les coses més importants que pot fer que tinguem calma amb nosaltres mateixos i pau interior.

És bàsic saber què volem i ser conseqüents amb el que volem fer en realitat. La base de moltes malalties són els conflictes entre el jo interior i els actes que acabem fent en contra de la nostra veritable consciència.

Des d’aquí us animo a provar, a escoltar els altres i a escoltar-vos a vosaltres mateixos, com a mínim a intentar-ho. De ben segur notareu una gran diferència en la manera d’enfrontar els conflictes als quals hem de fer front cada dia.