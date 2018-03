Targetes dels aparcaments

La targeta única de pagament per als aparcaments del país facilitaria als usuaris

Actualitzada 20/03/2018 a les 20:33

A Ordino, l’aparcament de Prat de Vilella ja té instal·lada, des d’aquesta setmana, una barrera d’accés. Mitja hora de gratuïta i la possibilitat d’obtenir una targeta d’abonament amb tres modalitats. A Encamp, fa unes setmanes es va estrenar una nova targeta, l’e-parq, que ofereix el 50% de descompte i la primera hora gratuïta als aparcaments. Dues modalitats de pagament ben diferents que exemplifiquen la poca voluntat dels comuns per a buscar una forma de pagament única dels aparcaments comunals, vàlida per a totes les par­ròquies. Fa uns anys sorgia la voluntat dels comuns d’Encamp, d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany de fer una targeta única per a poder accedir a tots els pàrquings comunals de les respectives parròquies. Semblava que només calia resoldre una simple qüestió dels sistemes informàtics de les màquines de pagament, però ha passat molt de temps i seguim en espera de la targeta única. Entretemps els usuaris seguim amb la necessitat d’adquirir totes i cadascuna de les targetes d’aparcament de les parròquies a les quals ens desplacem habitualment, malgrat estar separades per ben pocs quilòmetres. Costaria ben poc facilitar als usuaris una única targeta que permetés pagar en tots els caixers dels pàrquings del país, independentment dels preus públics estipulats per cada corporació, que entenc que poden variar segons les característiques dels emplaçaments dels aparcaments. I no només passa amb els pàrquings, ens trobem amb situacions similars amb les ofertes d’activitats. En lloc de sumar esforços i de mirar de tenir ofertes ben diferenciades a cada parròquia, cada corporació intenta oferir la mateixa activitat que el comú del costat però mirant d’afegir un petit toc d’originalitat. Poques són encara les sinergies que existeixen entre els comuns amb la voluntat de mancomunar serveis o bé d’oferir activitats conjuntes. Les diverses targetes d’aparcament en són un clar exemple.

#1 Carolina

(21/03/18 08:19)