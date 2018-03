Només existint unes bones relacions es pot entendre la visita del senyor Dermanin

Actualitzada 20/03/2018 a les 07:05

Marc Ballestà

Molt se n’ha parlat les darreres setmanes sobre la negociació del futur acord d’associació i de la seva possible afectació en la nostra sobirania fiscal pel fet de plantejar-se que podia limitar la nostra llibertat per establir el preu de venda del tabac.

Tant des del Govern com des del grup de la majoria sempre hem dit el mateix: els temes fiscals queden fora de l’abast de l’acord d’associació i en aquest només s’aborda l’establiment i delimitació de les quatre llibertats (mercaderies, serveis, capitals i persones) que regulen el funcionament del mercat únic.

Doncs bé, la visita del ministre francès de Comptes Públics, el senyor Dermanin, ha servit per desmentir tots aquells que qüestionaven la negociació de l’acord d’associació en base a aquesta suposada pèrdua de sobirania fiscal. També ha servit per desmentir aquells que deien que aquest fet demostrava les males relacions i la falta de diplomàcia entre els dos estats.

Res més lluny de la realitat. O és que algú es pot creure que si realment existís aquesta mala relació i l’exigència de França d’establir el diferencial de preus amb el tabac, desplaçaria un ministre de la seva rellevància a Andorra? Tot el contrari: només amb l’existència d’unes bones relacions es pot entendre la visita i les seves declaracions.

Ara bé, allò que hem de tenir present és que la problemàtica del contraban de tabac és cabdal per a les relacions amb els nostres veïns i per això és important que Andorra compleixi amb les seves obligacions per tal de lluitar contra aquesta.

Andorra ha fet passos importants en aquest sentit. S’ha incrementat el preu perquè tot i mantenir la competitivitat dels nostres preus no faci excessivament atractiva aquesta pràctica. S’ha modificat el Codi Penal i tenim a tràmit parlamentari la Llei de mercaderies sensibles per tenir més eines de control i lluita contra aquesta pràctica. S’ha ratificat l’acord de col·laboració policial i duanera amb França i s’ha establert un acord de col·laboració específic per la lluita contra el contraban.

En el futur caldrà continuar en aquesta línia, ja que no tenir aquesta problemàtica sota control ens pot portar greus problemes, i més en el context d’obertura pel qual Andorra ha apostat. Només cal mirar la nostra història.