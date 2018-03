Mesures incoherents

Si l’objectiu era revitalitzar la parròquia, no s’ha assolit

Actualitzada 14/03/2018 a les 22:07

Abans de les darreres eleccions comunals l’equip de Laurèdia en Comú va prometre públicament (i incloure en el seu programa electoral) que en cas de victòria faria tot el possible per revitalitzar Sant Julià de Lòria, ajudant-se de Naturlandia i potenciant l’obertura de comerços i hotels, per tal que hi hagi més activitat i vida a la parròquia. Més de dos anys després les coses no han canviat gaire: res de nous hotels i comerços, res de carrers plens de turistes i un parc d’activitats més sovint tancat que en funcionament, seguint un calendari d’obertura a vegades poc entenedor. A més, fet agreujant, s’han implementat darrerament polítiques relatives a l’aparcament que no incentivaran que hi hagin més visitants. Us detallo algunes de les mesures: tancament amb barreres d’un aparcament descobert que fins ara era de lliure accés (quan a pocs metres ja n’existeix un altre que està mig buit la major part del temps), eliminació de la tolerància que des de feia anys permetia als particulars aparcar tot el matí o tota la tarda en zona blava posant poc menys d’un euro al parquímetre i augment de la presència d’agents de circulació al carrer, amb la missió de posar el màxim d’avisos (per sort aquesta mesura, que consisteix a posar tres avisos abans de multar, no s’ha eliminat) i, evidentment, multes i més multes. Al meu parer, i segons l’opinió de nombrosos lauredians amb qui he pogut parlar, aquestes mesures són poc coherents amb les promeses electorals, ja que no ajudaran gens a dinamitzar la parròquia. En efecte, amb un plantejament tan coercitiu, no es pot pretendre atraure visitants, siguin turistes o andor­rans, ja que sumat a la manca de comerços el fet de tenir un agent de circulació davant del cotxe mirant si s’ha posat un tiquet quan el motor està encara calent i no s’ha arribat al parquímetre no ajuda a donar una imatge de parròquia acollidora i facilitadora.