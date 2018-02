A cop calent

Actualitzada 25/02/2018 a les 06:59

Ramon Llorens

Els estudiants i professors de secundària dels EUA protagonitzen una onada de manifestacions i declaracions contra la venda indiscriminada d’armes arreu del país. En una recepció a la Casa Blanca per a familiars i víctimes de les dar­reres massacres en centres educatius, a Donald Trump no se li acut cap idea millor per fer front a aquesta xacra que suggerir que alguns professors o treballadors dels instituts del país puguin estar armats per a poder fer front amb rapidesa a un tiroteig! I a més va afegir que també s’hauria d’estudiar la possibilitat d’elevar l’edat per a poder comprar una arma legalment. Volen més Trump en estat pur? Recuperin qualsevol de les entrevistes de Michael Wolff promocionant l’edició en castellà de Fuego y Furia (Península). O llegeixin directament el llibre. Ras i curt, el lector descobrirà que efectivament Trump és realment tan egòlatra, misogin i ignorant com ho sembla vist de lluny... La penúltima mostra: intentar prohibir el llibre, convertint-lo automàticament en un fenomen editorial. N’haurà d’aprendre, de l’Espanya de Rajoy, on en una mateixa setmana es retira del mercat un llibre sobre el narcotràfic a Galícia (Fariña); s’elimina la instal·lació Presos políticos en la España Contemporánea, de Santiago Sierra, a ARCO, la fira d’art més important de l’Estat, perquè denuncia la seva existència (maleït “puces”). I per reblar el clau, se sentencia a 3 anys de presó el raper mallorquí Valtonyc per enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a la Corona i amenaces vàries. Amb Trump, Rajoy i la resta de la troupe (Erdogans, etc., etc.) the show must go on!