'Futurs polítics'

Aquest és el titular que ha fet servir el Diari per encapçalar la crònica al voltant de les comissions prèvies que els adolescents participants del Consell General de joves han fet aquest dimecres per tal de tractar els temes que sotmetran a debat d’aquí a uns dies: doble nacionalitat, vot dels residents, drogodependències i igualtat de gènere. En una altra crònica periodística, diversos consellers generals de tots els colors polítics els definien com a temes “punyents” i que són “sensibles a la nostra realitat quotidiana”. Fins i tot algun d’aquests consellers ha dit que són temes que podem trobar també a “l’agenda política” dels consellers adults. Ai las! Potser aquest és el gran problema per a la nostra societat i els nostres joves, és a dir, que tots aquests encara continuïn sent temes que estan damunt la taula dels polítics. Com m’agrada que els joves interessats en el debat parlamentari facin ruboritzar els nostres representants públics davant de la seva incompetència i incapacitat per desencallar debats que toquen el moll de l’os de la nostra societat. O potser és que no es tracta d’incompetència ni d’incapacitat, sinó d’un acomodament a l’estatus polític que els anihila completament. Un altre conseller general s’atrevia a qualificar alguns dels participants com a joves que “tenen fusta” per fer política... com aquell qui té un tronc al davant i l’ha de modelar per donar-li forma. Llàstima, perquè aleshores és quan perden la fusta i es converteixen en un engranatge més del sistema, aquell que quan eren joves havien posat en qüestió i lluitaven per canviar.

