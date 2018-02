Comissió europea per a una directiva sobre condicions treball transparents

Reaccionant avui a la proposta de la Comissió europea per a una directiva sobre condicions de treball transparents i previsibles, Esther Lynch, secretària confederal de la Confederació Europea de Sindicats (CES), va acollir una sèrie de millores importants, tot i que no representa el nou acord dels sindicats necessaris o esperats. Moltes disposicions d’aquesta nova proposta, que substitueixen la directiva de declaració escrita, representen una millora significativa. Per exemple, tots els treballadors tindran dret a una declaració escrita des del primer dia de treball. Això significa que els treballadors agrícoles de temporada treballadors domèstics. La directiva va més enllà i proporciona modalitats molt útils per assegurar que les plataformes en línia es consideren responsables com a empresaris. Inclou també termes i condicions clau per acabar amb condicions contractuals injustes, com és que els treballadors assumeixin els costos de formació professional o llargs períodes de prohibició que impedeixin que els treballadors treballin en un altre lloc. No obstant això, per ser eficaços, aquestes modalitats han de ser modificades per derrotar les tàctiques que es puguin esperar d’empresaris sense escrúpols per evitar o eliminar aquests nous drets. Ens complau que la proposta exigeixi als estats membres que protegeixin els sindicats que representin els treballadors que volen reclamar els seus drets en virtut d’aquesta directiva, que també inclou mesures dissenyades específicament per protegir els treballadors en virtut d’un contracte flexible contra una reducció en les seves hores. Reconeixent el paper principal de la negociació col·lectiva, la directiva permet certs canvis a través d’acords laborals col·lectius. La redacció sobre aquest tema, però, no és clara. Per tant, proposarem diverses esmenes per evitar qualsevol conseqüència indesitjable.