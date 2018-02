Ocasions per ser valorats

Un país turístic ha de poder oferir una estada sostenible en costos de telefonia

19/02/2018

Els turistes que fan ús de telèfons públics o bé que telefonen utilitzant les línies fixes dels hotels on s’allotgen es compten ja com a casos puntuals. Tots duen al damunt el telèfon mòbil. Però contràriament al que es podria creure, no tothom està avesat a fer servir, o té a l’abast, dispositius que es puguin connectar per Wi-Fi. I, a voltes, és el receptor qui no està connectat a Wi-Fi. Són moltes les persones grans que esguarden notícies de bona arribada dels viatgers, i després esperen amb neguit la trucada de cada dia, encara que sigui breu. Però malauradament, també són molts els turistes que, si no es recorden d’escollir un mode adequat perquè el seu telèfon mòbil no pugui rebre absolutament res des de fora d’Andorra quan són al país, reben factures astronòmiques d’operadors internacionals, o nacionals dels seus països propers a nosaltres, després d’haver estat sols uns dies al nostre Principat. Doncs soc testimoni del fet que la simple recepció d’una sola imatge a un telèfon francès amb xarxa free pot costar 10 euros. Andorra té molts encants, però si no ens esforcem per a anunciar-nos i vendre’ns amb franquesa i honestedat, i, entre altres, no fem desaparèixer aquest problema de telefonia, que estic segura que el nostre únic operador andorrà exclusiu oficial podria resoldre, podem enfosquir l’estada de nombrosos turistes. Segur que en quelcom –o en diverses coses– ens equivoquem; si és cert, com s’afirma, que els operadors de telefonia francesos ja ni tan sols posen a disposició dels seus abonats els packs a preu fet que els oferien fa un temps per a estades curtes a Andorra, i els informen referint-se al Principat d’Andorra com a país de pràctiques telefòniques abusives. En aquest aspecte, també estic segura que es poden negociar, sense costos excessius, acords per contribuir a fer accessible amb correcció el Principat d’Andorra, comptant, si escau, amb operadors estrangers.