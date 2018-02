Els CEO guanyaran més que la majoria dels treballadors en 18 mesos

Els quatre dies que els CEO d’empreses europees assistiran al Fòrum Econòmic Mundial a Davos, guanyaran més que la majoria dels treballadors en 18 mesos o fins i tot dos anys. Segons les dades publicades per Bloomberg, aquests quatre dies, la retribució dels líders empresarials en relació als ingressos mitjans dels treballadors dels seus respectius països serà equivalent a més de 2 anys d’ingrés mitjà (PIB per càpita) al Regne Unit; durant un any i 10 mesos als Països Baixos; més d’un any i 8 mesos a Suïssa; més d’un any i 7 mesos a Espanya; i 18 mesos d’ingrés mitjà a Alemanya. “Els líders empresarials del Fòrum de Davos han d’acordar alguna cosa que farà que el món sigui millor per a tothom si volen justificar que guanyin més d’un any de mitjana els ingressos anuals”, va dir Luca Visentini, secretari general de la Confederació Europea de Sindicats (CES), també present a Davos. “Instaré els CEO a guanyar els seus salaris recolzant increments salarials equitatius per als treballadors dels seus negocis i les cadenes de subministrament.” A més de demanar drets sindicals i negociació col·lectiva per assolir augments salarials justos, la CES demana un debat més ampli sobre mesures per controlar la remuneració excessiva dels empresaris. Mesures que podrien consistir, per exemple, a exigir a les empreses que publiquin l’informe de compensació dels consellers generals, donar més poder als treballadors i als accionistes en la compensació dels consellers delegats i els alts directius; reduir la part de la compensació relacionada amb la borsa a una major compensació a llarg termini i la sostenibilitat del negoci; un límit legal sobre la proporció de remuneració (o fins i tot un límit màxim o impost de remuneració excessiu); prohibir la clàusula de secret de pagament en contractes de treball. “Els treballadors necessiten increments salarials equitatius per augmentar la demanda econòmica i lluitar contra la desigualtat”, va afegir Visentini. “És veritat per a Europa, així com per a altres parts del món.”

