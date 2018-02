L'economia circular, una oportunitat

En un país com Andorra, optar per aquest model productiu incrementaria la sobirania energètica i de matèries primeres

Pere Pous

Tot i que és una tendència global que, a petita o gran escala, ja apliquen organitzacions i països, el concepte economia circular pot resultar encara desconegut per a algunes persones. Però si ens endinsem en la seva definició veiem que és molt més proper del que pot semblar: l’economia circular basa les relacions econòmiques entre els diferents agents en el tancament dels cicles dels materials i l’energia, millorant l’eficiència i l’eficàcia del seu ús o consum.

En un país com Andorra, on la gran majoria de matèries primeres i l’energia (100% dels combustibles fòssils i 83% de l’electricitat el 2017) provenen de l’exterior, aconseguir un model productiu basat en l’economia circular incrementaria la sobirania pel que fa a l’ús d’energia i de matèries primeres. De fet, actualment ja existeixen iniciatives que s’emmarquen en l’economia circular, com ara la incorporació de les energies renovables, la valorització dels residus o la creació de nous models de negoci basats en la sostenibilitat.

El repte que ara es planteja és com, incentivant accions de l’economia circular i promovent la innovació, Europa pot liderar la transició cap a un model econòmic més resilient i sostenible que representi una alternativa real al model actual. En aquest sentit, l’economia circular a Europa ocupa més de 3,5 milions de persones en activitats com són la reparació de maquinària, la recollida, tractament i disposició de residus, les activitats de rènting i lloguer, o la reparació d’equips informàtics. Però aquesta xifra queda curta si fem una ullada a les projeccions de futur: l’Organització Internacional del Treball estima que la transició a models productius més sostenibles té la capacitat de crear 60 milions de nous llocs de treball les pròximes dues dècades a escala mundial.

D’altra banda, un estudi publicat el 2015 pel Waste and Resources Action Programme (WRAP) estima que fins a l’any 2030 es crearan entre 1, 2 i 3 milions de llocs de treball a Europa en els sectors de prevenció i gestió de residus, energies renovables, aigua, construcció, ecodisseny de productes, reparació i facilitació de la recuperació de materials, serveis de manteniment de productes i programes de recuperació, lloguer de productes, i models basats en l’ús compartit de béns i serveis.

Però perquè això sigui una realitat, caldrà adoptar un enfocament sistèmic, i que administracions, empreses i altres agents de l’economia facin esforços importants en el marc de les infraestructures, la recerca i la formació i capacitació de les persones. Si en som capaços, una nova cultura en les relacions econòmiques emergirà i la sostenibilitat en serà la clau.

* Pere Pous, President de Lavola