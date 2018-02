Mediació i la reforma de la Funció Pública

Ja fa temps que existeixen diferències manifestes sobre com s’hauria de reformar la Funció Pública

Aquesta reforma, que ja fa molt temps que s’arrossega, ha generat tot tipus de rebuig per part dels afectats. Quan es tira endavant una reforma d’aquestes característiques, cal establir el que realment es vol aconseguir i quin marge de maniobra existeix. En un altre article que vaig escriure fa temps, Diàleg o conflicte?, recordava aspectes que cal tenir en compte quan es vol aplicar una reforma d’aquesta mesura, els principis per articular tot el procés nego­ciador, i sobretot, si la negociació s’envolta en el diàleg o en el conflicte. En definitiva, esperàvem d’aquesta reforma un procés negociador amb l’objectiu d’assolir l’èxit. Un èxit que podria haver estat si s’haguessin tingut en compte certs aspectes importants, com poden ser que per poder arribar a acords cal promoure una interacció negociadora en comú, tots els actors involucrats s’han de trobar a la taula de negociació amb igualtat de condicions, com també s’ha d’establir un escenari on tots puguin parlar sobre els seus temes i les seves necessitats, on puguin incloure les seves preocupacions més significatives i com es veuen amb relació al tema a negociar. Ara ens trobem en una situació de conflicte que conduirà a una vaga indefinida per part dels treballadors públics. El dret a la vaga és un dret reconegut per la nostra Constitució i evidentment qualsevol treballador té el dret de desenvolupar-lo, però arribar a aquesta situació demostra el fracàs en la negociació. Però tots sabem que en moltes ocasions les administracions, empresaris, no llencen la tovallola i intenten buscar formes per evitar la vaga. Usar una mediació per acostar posicions, tant per evitar la vaga com també per poder aconseguir una llei que reformi l’administració pública d’una forma consensuada, justa per ambdues parts, sostenible i perdurable en el temps. Per què cal una mediació? Perquè és la tècnica que aporta les eines per treballar en l’assoliment de solucions i no quedar-se encallats en els problemes. Pot ajudar a centrar de nou els interessos, per tant les parts tracten de conèixer les necessitats, desitjos i preocupacions latents de l’altra part, buscant vies de reconciliació en la construcció d’un acord.

