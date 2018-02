L’entusiasme ho és tot. Ha de ser tens i vibrant com una corda de guitarra

Hi ha llocs que t’atrapen des del primer moment. T’has adonat que amb els éssers humans passa el mateix?

En el pas per la vida, com en les pàgines d’un bon llibre, van apareixent persones que t’atrapen. Són homes i dones que et fascinen, t’enamoren, et transporten a l’estadi del benestar. I intentes atrapar-los, no vols que s’apartin del teu costat. Són persones que omplen moments, espais i fins i tot ànimes. Tenen quelcom especial que fa que quan estàs al seu costat no les vols deixar escapar. I quan definitivament se’n van, deixen grans forats negres difícils d’ocupar.

Jo els anomeno entusiastes. Són les persones amb les quals ens agrada estar, perquè al marge de viure la vida apassionadament, solen ser senzills, amables i cordials. I el més important, habitualment són bones persones. I se’ls caracteritza també per ser oberts, positius, francs, humils, atents, somrients, compromesos, complidors, i sobretot grans oients i interessats per qui i pel que els envolta.

Qualsevol bon psicòleg assegurarà que una de les necessitats més profundes de l’ésser humà és la de pertà-nyer. Som més feliços quan establim relacions personals sòlides, quan creem vincles amb altres persones, quan formem part activa d’una comunitat, quan deixem que la nostra ànima estableixi sòlids llaços d’amistat.

Els entusiastes no consideren una pèrdua de temps connectar amb la gent que els rodeja, sinó una sàvia forma d’emprar-lo.

Ser un gran entusiasta, relacionar-te activament i tractar bé la gent no significa no tenir una ferma personalitat i no plantar cara quan sigui necessari. Ser entusiasta no està renyit amb el fet de ser objectiu i just.

Un gran savi va dir: “Així com l’aire és el principal aliment del cos, l’entusiasme és el principal aliment de l’ànima.”

