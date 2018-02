Avui se celebra una efemèride dedicada a posar en valor la importància ecològica i social d’aquest tipus d’ecosistemes, així com els riscos de conservació a què estan subjectes

Cada any, el 2 de febrer se celebra a tot el món el Dia mundial de les zones humides, una efemèride dedicada a posar en valor la importància ecològica i social d’aquest tipus d’ecosistemes, així com els riscos de conservació als quals estan subjectes.

Aquests espais naturals contenen una gran i variada biodiversitat, acullen espècies tant autòctones com migrants amb una gran particularitat ecològica degut al seu lligam amb l’aigua; dintre del conjunt de les zones humides del planeta s’hi engloben espais que van des de molleres i llacs i rius d’alta muntanya fins a espais del litoral, manglars i oasis de desert. A més de la impressionant diversitat ecològica, biològica i genètica que acullen les zones humides, aquestes també tenen importants funcions i proporcionen serveis ambientals per al conjunt de la vida al planeta. Tenen un paper molt significatiu en la regulació del cicle de l’aigua: absorbeixen els episodis extrems de crescuda i retornen l’aigua en moments de sequera, contribueixen activament en el filtratge i el manteniment de la qualitat de l’aigua i intervenen en la regulació climàtica, tant a escala global com local.

Tot i aquesta important consideració ambiental, les zones humides han estat dessecades i transformades, en ocasions per qüestions de salubritat o per l’expansió de l’espai urbanitzat, al mateix temps que les activitats econòmiques, especialment les industrials, han donat lloc a problemes de contaminació de l’aigua.

Aquest any, el lema del Dia mundial posa en relleu la importància de les zones humides situades prop de les grans ciutats del planeta, i la relació que existeix entre aquests dos grans sistemes. En les darreres dècades, mentre les ciutats han anat creixent fins a acollir més del 50% de la població del planeta, les zones humides han anat desapareixent a un ritme inquietant. Amb tot, les ciutats necessiten aquestes zones que els aporten aigua neta i milloren la qualitat de vida dels ciutadans.

Les zones humides urbanes tenen un paper vital per assolir els objectius de desenvolupament sostenible a l’horitzó 2030 per aconseguir que les ciutats siguin llocs sostenibles i resilients.

Andorra es va adherir el novembre del 2012 al Conveni de Ramsar, un instrument internacional dedicat a la conservació i preservació de les principals zones humides de valor hidrològic i ecològic internacional i de la seva biodiversitat, i ha inscrit a la llista de zones humides d’importància internacional tres espais: el Parc natural de la Vall de Sorteny, la Vall del Madriu-Perafita-Claror i el Parc natural comunal de les valls del Comapedrosa. Aquesta llista de zones humides d’importància internacional té actualment prop de 2.300 espais arreu del planeta i una àrea total de gairebé 225 milions d’hectàrees. En aquest sentit, és molt important destacar que Andorra és un dels països capdavanters quant a percentatge de territori total del país protegit, ja que els nostres tres espais Ramsar sumen prop de 7.000 hectàrees, quasi el 15% del territori nacional.



* Sílvia Calvó, Ministra de Medi Ambient