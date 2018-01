Perdre la por

Arran de la campanya #Me Too han continuat aflorant casos d’assetjament

Actualitzada 30/01/2018 a les 21:15

Les primeres reivindicacions feministes van donar els seus fruits amb la implementació de lleis que plasmen els drets de les dones. El dret al treball o el dret a vot etc., són drets que avui tenim gràcies a la lluita i a la unió de dones valentes a les quals els devem molt. És trist que hàgim de continuar reivindicant, no ho hauríem de fer però malgrat que passi el temps, hi ha lastres de la societat que continuem arrossegant i malauradament encara queda molt per fer.

Arran de la campanya #MeToo llançada per l’actriu Alyssa Milano, han continuat aflorant casos d’assetjament i/o abús sexual. La iniciativa de les actrius de Hollywood ha provocat un efecte dominó i ha fet que el moviment s’intensifiqui i continuï molt activament a les xarxes. El fet que hagin estat actrius famoses amb molta influència social, ha fet que aquesta reivindicació hagi arribat arreu del món. Un moment important per a la lluita dels drets de les dones: les que van patir han anat guanyant força i veu, i perdent por.

El ventall de reivindicacions és ampli, però els darrers temps el moviment es focalitza en la denúncia de la violència sexual. En aquest sentit, l’Associació Stop Violències posa en marxa una iniciativa per a la detecció i actuació en casos d’abusos sexuals i ho farà en el marc de les festes del Carnaval d’Encamp. Un projecte pioner, una molt bona iniciativa que felicito i que trobo molt interessant que es provi en un àmbit festiu on sovint poden tenir lloc aquestes situacions.

És cabdal que les associacions, les administracions i inclús persones conegudes amb cert pes social vagin de la mà en tot allò que tingui a veure amb temes socials. La informació, la conscienciació, la prevenció i el suport són imprescindibles per fer front a aquests problemes. Les noves generacions també hem de ser conscients i sensibilitzar-nos amb la lluita perquè no deixa de ser una lluita de tots!