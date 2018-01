'Operación Triunfo' 2017 i Andorra

El programa de més èxit actualment a Espanya traspassa fronteres i hi ha exconcursants que demanen representar el Principat a Eurovisió 2018 i tenen el suport dels fans

Actualitzada 31/01/2018 a les 06:41

La gala de dilluns passat d’Eurovisió amb els concursants d’Operación Triunfo 2017 (OT) i el posterior anti-euroxat de matinada va mantenir literalment desperts els espanyols i el món sencer, ja que el programa també està sent molt seguit a altres països, entre els quals el Principat d’Andorra. A Espanya, només amb el primer show, fins a 3.086.000 espectadors van posar-se davant del televisor i el share va arribar al 23,6%. Sens dubte la línia és ascendent, i és que Televisió Espanyola (TVE) està millorant ostensiblement els percentatges globals d’audiència gràcies a la vaca grassa que és OT. Òbviament, amb el retorn d’aquest producte la cadena s’està traient del damunt força crítiques i prejudicis de sempre relacionats amb l’estancació de pensament o la censura. Per exemple, el moviment social LGBT té presència de la mà del professorat, concursants o artistes convidats, i d’aquesta manera col·laboren en la lluita per fer visible el col·lectiu i normalitzar-lo dins de la societat mundial.

El canal YouTube 24 hores és la clau de tot, i chapeau als que els toca rebre l’enhorabona, ja que es percep veritat, naturalitat, passió i la innocència d’uns joves amb ganes de menjar-se el món i que motiven l’espectador tingui l’edat que tingui. Cosa que és complicadíssim d’apreciar en cap entreteniment que s’emeti actualment per la televisió. Ara bé, cal dir que tan fantàstica tasca contrasta amb els criteris a l’hora de tractar segons quina informació política. I parlant de política aprofito per explicar una curiositat que tampoc va deixar indeferent ningú. Mentre es vivia màgia durant l’emissió, en les poques aturades no publicitàries el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, apareixia en pantalla per promocionar la visita que va protagonitzar ahir al programa De­sa­yunos de TVE. Un contrast molt boig a tots nivells.

El canal tancava la barraca de matinada amb l’actuació de l’Amaia i l’Alfred, amb Tu canción. Una noia de 18 anys de Pamplona i un noi de 20 de Prat de Llobregat representaran Espanya a Eurovisió el 12 de maig a Lisboa. I al festival és on entra el paper tricolor. Des que els concursants van ser informats ja fa uns mesos sobre la possibilitat que haurien de formar part de la competició internacional, molts es van il·lusionar. I la majoria d’aquests abandonaven l’acadèmia en no ser salvats per l’audiència. Així doncs, un parell es van animar a fer una petició per representar el Principat via Twitter i els seus fans ho van aplaudir. L’únic que aquí no va tenir massa repercussió i potser els nous triunfitos no sabien que des de fa uns anys el país no participa a Eurovisió. Potser tenen la possibilitat, aquest estiu, de fer-se escoltar a alguna de les festes majors de les diferents parròquies. Deuen estar esperant amb ànsies les trucades dels programadors culturals. Però això no s’acaba aquí, ja que nombrosos seguidors d’OT no van dubtar a demanar que Andor­ra es quedés amb alguna de les cançons que van quedar eliminades. Sobretot Lo Malo, d’AitanaWar, que evidentment s’hauria de traduir al català.

Des del 23 d’octubre passat, els fans d’OT ens aixequem cada dimarts al matí taral·lejant i cantant més del compte. La dutxa pateix força més que altres dies els concerts que ens organitzem a les nostres ments, plenes de notes musicals i espectacle sense cap tipus de criteri artístic, i per tant dignes de nominació. Tot i saber que no ens hi dedicarem mai –per una qüestió de respecte per la música– aquests moments conseqüència del programa ens reporten felicitat.