Diferents mitjans catalans i espa-nyols portaven una notícia titulada Denuncien el vincle entre Església i Guàrdia Civil arran de la benedicció d’una nova flota de motos. Segons la crònica periodística, la denúncia prové de l’interior mateix del cos, de l’Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC), que segons el seu web és “la asociación de Guardias Civiles decana y mayoritaria en toda España”. Els fets van succeir a las Palmas en el moment de presentar la nova flota motoritzada. L’associació de la benemèrita carrega contra la pràctica del ritu religiós qualificant-lo de “rancio boato” i ironitzant sobre els efectes que produirà la benedicció, ja que motos i agents quedaran protegits no només contra els enemics de l’ànima, del món, del dimoni i la carn, sinó també enfront de delinqüents i infractors. Ho consideren propi de l’època del NO-DO i recorden que el cos hauria de ser laic, ja que hi ha agents que professen altres religions diferents de la catòlica. En la memòria tenim la condecoració al mèrit policial que l’anterior ministre de l’Interior espanyol, Jorge Fernández Díaz, va fer a la Verge de l’Amor.

Em pregunto què pensaria aquesta associació d’agents de la guàrdia civil si durant una temporada visités Andorra i constatés que el capellà de la parròquia ens beneeix tota inauguració, ja sigui infraestructures o equipaments públics, i que el ritu està arrelat en les praxis ramaderes, com ara el canvi de guardes del bestiar per exemple. És evident que les benediccions tenen un paper destacat en les creences populars de molts pobles, però també és evident que en una societat laica hi ha determinades praxis que haurien de revisar-se.