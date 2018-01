Hotelers contra hotelers, comerciants contra comerciants, o contra hotelers

Actualitzada 12/01/2018 a les 20:29

Llegint dia rere dia els mitjans informatius de casa nostra, he constatat que no deuen treure les informacions del mateix lloc, o dit d’una altra manera, es complauen en una desinformació total –i molt partidista– jugant a confrontar els diversos sectors de l’economia andorrana, els uns contra els altres. Hotelers contra hotelers, comerciants contra comerciants, o contra els hotelers. El Govern, que ens diu que tot va bé, ens anuncia amb grans titulars, que aquest Nadal ha estat molt bo per a hotelers i comerciants. Però tot seguit salten els representants dels comerciants demanant al Govern d’on treuen les xifres, i la Cambra de Comerç, que al sector hoteler encara li queda un llarg camí abans de pretendre una recuperació. On anem? Recordeu: 18 d’octubre Diari d’Andorra. L’hospital puja un 5% en salaris, mentre que Andorra Telecom els augmenta un 14%. La despesa dels treballadors de les administracions i societats públiques augmenta un 4,7%... Divendres 5 de gener, Diari d’Andorra: Els ingressos per les importacions van augmentar un 1,5% l’any passat. Però es descuida de dir la xifra inferior a la inflació. El mateix dia, El Periòdic d’Andorra ens diu: La renda per càpita disminueix un 14,5% en una dècada. Mentre que ElPeriòdic ens dona el PIB real de 1.937 milions d’euros, el Diari ens dona un PIB nominal de 2.601,1 milions d’euros i ens diu que la pressió fiscal se situa en el 25,2% durant el 2016. Continuant amb aquestes bones notícies, la CASS fa saber que hi ha prop de 8.000 milions d’euros compromesos a pagaments futurs i en el fons de pensions n’hi ha sols 1.200, uns dies més tard se’ns diu que Govern i comuns tenen un deute que supera els 1.500 milions. Un altre dia la CASS ens torna a recordar que la branca de malaltia és també totalment deficitària... Ciutadans que treballem en diversos sectors de l’economia privada no poden continuar amb aquest camí. Senzillament, els nostres representants actuals ens porten a la ruïna.

