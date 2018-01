La greu problemàtica dels lloguers

DA oblida al seu pressupost una dificultat clau per a molta gent

Actualitzada 12/01/2018 a les 06:52

L’habitatge i el preu del lloguer s’ha convertit –així ho evidencia el darrer Observatori– en una de les principals preocupacions d’una gran part de la ciutadania. Són molts els que pateixen per trobar un pis digne a un cost assequible, situació que s’agreuja encara més entre aquelles famílies que depenen o bé de salaris baixos o bé de pensions molt reduïdes.

Ningú no pot negar aquesta evidència. Bé, el Govern dels demòcrates sí que ho fa. Només cal analitzar el pressupost presentat per al 2018, on no figura cap referència a cap programa ni mesura per afrontar aquesta problemàtica. Cap ni una. I això que, quan es va presentar, era ben palès que la situació acabaria agreujant-se amb l’arribada del nou any i el trasllat, permès per la llei, d’un elevat IPC (2,6% si hem de fer cas a la dada avançada que es va fer pública fa uns dies) a les quotes mensuals de la gran majoria de llogaters.

Una vegada més (i ja en van moltes), com succeeix a l’hora de fer propostes per impulsar la reactivació econòmica, el Partit Socialdemòcrata ha pres la iniciativa. Entre les esmenes presentades al projecte de llei del pressupost n’hi ha dues que afecten específicament el mercat del lloguer. La primera, bàsicament, aposta per congelar les quotes. És a dir, per impedir per llei que es pugui traslladar al rebut mensual la pujada de l’IPC. Per posar un exemple, en un lloguer de 600 euros mensuals, això suposaria uns 190 euros anuals. També proposem una reducció dels terminis de preavís per extingir un contracte.

Ja accepto que aquesta mesura pot ser injusta per als propietaris, especialment per a aquells que han actuat de forma correcta i no s’han volgut aprofitar de la situació generada els darrers anys, però és que es tracta d’una actuació necessària vista la problemàtica existent amb els preus dels lloguers tant de pisos com de locals comercials, als quals també volem aplicar aquesta congelació. I és que tampoc podem oblidar que els mateixos empresaris han indicat vàries vegades que la tan pretesa recuperació econòmica propugnada per DA, almenys a molts, encara no els ha arribat.

No dic que amb això solucionem el problema. Ni de bon tros. Però ja és un pas. Un més dels que ha fet, fins ara, el Govern de DA.

#2 Caríssim

(12/01/18 11:04)



#1 propostes

(12/01/18 09:22)