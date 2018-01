Actualitzada 11/01/2018 a les 20:06

La situació que ha esdevingut al grup mixt després de l’escissió del grup liberal ha posat en evidència novament la necessitat d’actualitzar determinada normativa per la qual es regeixen els nostres polítics a l’hora de fer la seva feina. No estan exempts de raons els socialdemòcrates a l’hora de reclamar modificacions amb profunditat del reglament del Consell General, com també de passada del sistema electoral (i això ja ho dic jo, ells només hi han renegat, segons expliquen les cròniques periodístiques). Les normes per les quals es regeix el nostre sistema polític formen part del passat, en el qual, cal dir-ho, tenien tot el sentit del món i els legisladors van saber trobar aleshores la fórmula de consens per garantir una representativitat que no acabés de trencar amb la fórmula tradicional, sinó que signifiqués una evolució. Però amb el pas dels anys és evident que la legislació (electoral) i la normativa (de la cambra legislativa) no s’han adequat suficientment en corres­pondència amb les noves exigències que s’han anat produint. Com a conseqüència, els nostres polítics –i per extensió la ciutadania– han quedat atrapats en el temps, incapaços de flexibilitzar una norma o de fer una reforma que s’adapti a les noves situacions. Pere López segurament ara tasta la seva pròpia medicina, quan a canvi de donar un càrrec a Sílvia Bonet va oposar-se a la presidència rotatòria del grup mixt, però això no treu que ell i els del seu grup estiguin carregats de raó respecte a la necessitat de posar-se al dia en les normes que regeixen els afers polítics. Llàstima que només recordin santa Bàrbara quan trona.