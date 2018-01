Creure-hi i compromís

Actualitzada 05/01/2018 a les 06:38

Aquest 2018 és l’Any europeu del patrimoni cultural. És una iniciativa que pretén donar a conèixer tot el potencial de la riquesa cultural d’Europa en qualsevol de les seves manifestacions –monuments, paratges, tradicions, coneixements, expressions de la creativitat humana...– i que es transmet a les generacions futures. Els països membres, i també països tercers, aprofitaran aquesta celebració per posar en valor el seu patrimoni cultural com a eina educativa, per la seva importància social i econòmica, i també com a element per captar turistes perquè coneguin millor el país que visiten, la seva gent i la seva essència.

A Catalunya, a més, al llarg del 2018 celebraran l’Any del turisme cultural, una iniciativa que té com un dels objectius que els potencials visitants a terres catalanes que hi van per a activitats diverses, fonamentalment lúdiques –sol, platja, esports de neu, natura...–, puguin relacionar-se amb l’entorn cultural que els rodeja, amb el patrimoni del país. Són dues grans iniciatives que sens dubte enriqueixen tant el turista com el propi país.

A Andorra tenim un patrimoni cultural immens i la gran sort que dues de les seves manifestacions formen part de la llista de patrimoni cultural de la Unesco, la vall del Madriu com a paisatge cultural i les falles com a bé immaterial. Tenim la matèria primera, tant per celebrar l’Any europeu de patrimoni cultural, com per fer un turisme cultural que estigui basat en la riquesa del país i no només en els grans espectacles. Però, és clar, el que ens falten són institucions que s’ho creguin i s’hi comprometin.