Fa olor de nou

L'essència del Nadal són els moments compartits amb els éssers estimats

Actualitzada 03/01/2018 a les 06:41

El 2017 ha estat ple de vivències, experiències, lliçons i persones meravelloses. Un any ple de vida durant el qual tots haurem viscut moments bons i moments no tan bons, però, com ja sabem, cap bé ni cap mal dura cent anys. En qualsevol dels casos aquests han fet del 2017 un any únic i irrepetible malgrat que no hagin faltat les males notícies (terrorisme, conflictes polítics, desastres naturals...). Malauradament, aquest any ha estat marcat pels enfrontaments i el patiment de molts. Tant de bo es quedin enterrats en el temps i tornin així a regnar els valors i el sentit comú.

No hi ha millor manera d’acomiadar i tancar un cicle que envoltats dels nostres. I és que sense cap dubte l’essència del Nadal són els moments compartits amb els nostres éssers estimats, aquells moments plens de màgia i amor: el millor dels regals. Una taula plena d’alegries, d’anècdotes, records i emocions és el millor amulet per dir adeu a tot allò que volem deixar enrere, i donar la benvinguda a 365 noves oportunitats. Perquè per molt nou que sigui l’any hi ha coses que per sort mai no canvien.

Encetem el 2018 amb energies i il·lusions renovades, nous propòsits, projectes, reptes i somnis. L’any comença amb els fulls en blanc i ens permet fer millor les coses tot mantenint allò que volem continuar tenint a prop. No repetir els mateixos errors, anar amb més força i determinació per allò que potser ens va quedar pendent. Avançar amb optimisme cap als nostres objectius.

Desitjo que els aprenentatges del 2017 ens permetin ser i fer una mica millor aquest any. Desitjo més pau, més amor, més entesa, més compromís, més llibertat, més humanitat. Desitjo que els somnis cada cop siguin menys somnis i més realitat, que sapiguem fer entre tots del nostre entorn, del nostre món, un lloc millor. Els meus millors desitjos per a tots vosaltres, molta salut, molta feina, molt amor i molta felicitat.