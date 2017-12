Joves i treball precari

Actualitzada 29/12/2017 a les 06:51

Gabriel Ubach

Els joves tenen més probabilitat que els seus majors de trobar-se en situacions precàries d’ocupació. Els contractes de termini fixos van augmentar ràpidament per als més joves i van representar el 43,3% de les persones de 15 a 24 anys el 2015, enfront del 14,1% per a tots els treballadors. Aquesta proporció, però, va assolir el 75% a Eslovènia, el 73% a Polònia, el 70% a Espanya, el 67% a Portugal i el 53% a Holanda. Entre aquests joves, eren el 78% a Espanya i el 82% a Xipre per no trobar feina permanent. En alguns països, la contractació de contractes a termini fix s’ha convertit en habitual per als joves, que prefereixen un treball permanent. El 2015, els llocs de treball a temps parcial representaven el 32% dels treballadors de 15 a 24 anys a la UE, però la xifra va augmentar fins al 80% als Països Baixos, el 49% a Suècia, el 39% a Espanya i el 29% a Itàlia. El treball a temps parcial pot ser adequat per als joves que encara estan a l’escola, però aquest no és el cas de tots. A Itàlia, el 84% dels joves a temps parcial volen un treball a temps complet, mentre que a Espanya, el 54% d’ells treballen a temps parcial només perquè no poden trobar feina a temps complet. Moltes altres formes de treball precari s’amaguen darrere de les estadístiques oficials. Al Regne Unit, el 8% dels treballadors del grup d’edat de 15 a 24 anys tenen contractes de “zero hores”, cosa que significa que no tenen cap garantia d’ocupació remunerada. També significa que estan en una posició de negoci molt feble. En altres països, s’ha incrementat la pràctica d’autònoms falsos o l’ús de contractes comercials en comptes de contractes laborals. Això alleuja l’empresari de les seves obligacions legals (per exemple, assegurança, drets d’abandonament, protecció laboral). A Polònia, s’estima que el 13% dels treballadors estan en aquesta situació i és molt probable que una gran quantitat d’ells siguin joves.