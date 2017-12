Aquest bon pont també ens ha mostrat que tenim reptes importants per assolir

Actualitzada 12/12/2017 a les 07:36

Just sortim d’un pont de la Puríssima que ha estat un èxit en tots els sentits: l’afluència de gent que hem tingut ens situa en la millor arrencada des de l’inici de la crisi; l’ocupació s’ha situat en xifres rècord i, segons les dades del mateix sector, amb un notable increment de preus; fa poc coneixíem també que l’ocupació durant el mes de novembre ha estat de rècord. Dades assolides gràcies a la política d’esdeveniments impulsada per Andor­ra Turisme (també reconegut pel sector) i que manté la tendència positiva dels darrers anys. En l’àmbit de compres, les dades registrades també han estat molt bones, segons el mateix sector –i això que són poc proclius al triomfalisme– una millora produïda per un increment de la despesa dels nostres visitants però també per una recuperació del consum intern, fet que demostra que a poc a poc la millora dels indicadors econòmics també es tradueix a l’economia de les famílies. Ara bé, aquest bon pont també ens ha mostrat que hem d’afrontar encara reptes importants. L’arrencada de la temporada d’esquí ha posat en relleu la dificultat que hi ha per trobar pisos de lloguer a preus assequibles, necessitat de molts dels treballadors temporals que venen al nostre país. Des del Govern s’estan impulsant i treballant un conjunt d’accions transversals per mitigar aquesta problemàtica sobrevinguda. La recuperació del nombre de visitants posa sobre la taula, novament, que cal afrontar el repte de la mobilitat. Les cues que hem tornat a veure aquests dies ens mostren que cal continuar invertint en la millora de les nostres infraestructures viàries, sobretot en les vies d’entrada i sortida del nostre país. També demostra que la mobilitat s’ha d’abordar des d’una perspectiva transversal que ha de permetre una regulació intel·ligent, la pacificació del trànsit als nuclis urbans, l’aposta per un sistema de transport públic eficient i sostenible i un accés a la informació i als serveis de forma fàcil, global i en temps real. En aquest sentit, el projecte de la plataforma de mobilitat integral que s’impulsa des del ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació és del tot necessari. Encarem la recta final de l’any, i com hem vist ho fem amb molt bones notícies, però també amb importants reptes encara per assolir als quals dedicarem els esforços necessaris.