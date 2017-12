Tornar a començar

O potser seria millor dir que haurien de començar a tornar...

Actualitzada 06/12/2017 a les 06:39

Com sempre escric la columna i l’envio al Diari el diumenge. Avui dimecres, apreciat lector, poden haver canviat moltes coses en dos dies. Ara que escric, desitjo que hagis pogut llegir que el Tribunal Suprem d’Espanya ja ha enviat a Brussel·les el sibil·lí missatge que la superior justícia espanyola respecta les garanties dels investigats en deixar en llibertat els presos polítics. En tot cas aquests són dies on comencen –on tornen a començar– desitjos, actituds, fets, propostes i incidents.

Així, avui comença l’advent, el primer període de l’any litúrgic per preparar el Nadal, la festivitat cristiana del naixement de Jesús, un dels més grans i coneguts influencers de la història. Nadal ha esdevingut una tradició que se celebra arreu del món, i cada dia més, un concepte comercial. Cap problema, però no hauríem de perdre l’origen i el sentit, la proporció i la mesura. Sempre, en aquests dies, em tornen les lectures de Marcuse prevenint-nos de les necessitats i de la seva manipulació en la societat de consum, “la societat de la decepció”, en diu avui Lipovetsky. L’encerten. El Halloween, el Black Friday, el Cyber Monday, el Shopping Night... com a inici de la campanya de Nadal... La civilització del desig, noves experiències, sensacions i emocions. Sortir, anar-hi, ser-hi... La insatisfacció quotidiana, anar de compres, oblidar la duresa de la vida diària, creure que serem més feliços... Consumir és ja una teràpia, ens calma... Abans s’anava a una església, ara es va a un centre comercial. El crit del je pense, donc je suis de l’antic Discurs del mètode s’ha reemplaçat avui pel I shop therefore I am de la paperina de paper de Kruger...

Així, torna a començar avui l’estudi i el càlcul, el discurs i el mètode per fer govern a Alemanya. Perdó, a Europa.

També torna a començar avui, a l’escala dels veïns, el mètode i el discurs electoral en una Catalunya greument fracturada en el seu dia a dia i en la seva binària adhesió nacional.

Tornar a començar. Millor diríem, potser, començar a tornar. Amb el vesc i el grèvol, el fred i la neu, la tornada de la llibertat i el dret, del diàleg i l’entesa, de la serenor i la intel·ligència, de l’espera i el compliment, del sentit i l’esperança.