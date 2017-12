Barem dels autònoms

Actualitzada 06/12/2017 a les 06:45

Cada cop queda menys per saber com quedarà la cotització dels autònoms a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). En principi el tema ja hauria d’estar enllestit abans de l’inici del nou any per a la cotització del 2018. El projecte de llei de modificació de la Llei de la Cass es va anunciar per a abans de final d’any o principis del proper. Segons van explicar, el funcionament estarà condicionat a un barem depenent del resultat comptable –imagino que de l’any anterior– que oscil·larà entre el 25% i el 150% del salari mitjà. Veig molt complicada aquesta aplicació per al proper exercici, ja que la Cass no disposarà, per molt que rebi la informació cor­responent del departament de Tributs i Fronteres, de les xifres dels autònoms fins al mes de juliol o setembre del 2018, a menys que no ens demanin un dipòsit de comptes anticipat. Tots aquells que superen els 150.000 euros de facturació no tenen l’obligació de donar les dades fins a finals de juliol, i aquells que no arriben a aquesta xifra no en tenen l’obligació fins a finals de setembre, amb la declaració de l’IRPF. L’aplicació, doncs, d’aquest barem de cotització dels autònoms serà de complicada aplicació immediata. L’única solució, doncs, és que la Cass demani els comptes de tots els autònoms el mes vinent, al gener, a fi de cobrar adequadament la quota cor­responent als autònoms el 15 de febrer. ¿Feina per als comptables?

Doncs sí, moltes gràcies. Però no crec que aquest sigui el sistema més correcte: alterar uns terminis legals de dipòsit de comptes o declaracions d’IRPF, per una llei de la Cass que res hauria de tenir a veure amb altres lleis com són la de societats, dipòsit de comptes o d’IRPF.