Andorra, cinc reptes de futur

Actualitzada 29/11/2017 a les 20:31

Andorra es va comprometre fa anys amb el procés de transformació d’un dels sectors més importants de la seva economia, el sector financer, que representa aproximadament el 21% del PIB. Aquest any, i després d’una acceleració del procés de modernització de la banca andorrana i del sector financer en els últims temps en línia amb els estàndards internacionals, la plaça financera es troba homologada, i adaptada als estàndards europeus i internacionals més exigents en matèria de transpa­rència.



En els darrers anys, l’homologació s’ha materialitzat de la mà de l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, de la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, de la tipificació del delicte fiscal i de la regulació bancària (IFRS).



Una vegada es pot afirmar que la plaça financera s’ha posat al dia, Andorra ha d’afrontar nous reptes per seguir sent competitiva i atractiva. La banca andorrana concentra ara els seus esforços en els següents reptes:

1. La plaça i les seves entitats han de continuar amb una constant adaptació a les noves mesures regulatòries, normatives i de supervisió que aniran imposant-se en els pròxims anys. La contínua millora dels processos i mecanismes de lluita contra el frau, el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme són la pauta que marcaran els anys esdevenidors i amb la qual Andor­ra està compromesa. D’aquesta manera i com més agilitat mostri el país a traslladar normatives i recomanacions internacionals a la legislació del país, major serà el reconeixement internacional al seu compromís amb la transparència i cooperació en matèria fiscal i de lluita contra el blanqueig.



2. Andorra també està compromesa amb l’adaptació a les noves exigències en matèria de solvència. Les entitats bancàries del Principat fa temps que treballen per complir, arribat el moment, amb els requisits exigits. De qualsevol manera, les entitats financeres del país compten amb una llarga tradició de gran solvència. Per llei, les entitats andorranes han de comptar amb una ràtio superior al 10%, dada que totes les entitats supe-ren àmpliament. Precisament, la solvència de les entitats és una de les principals característiques de la banca del Principat i és fidel reflex de la seva gestió conservadora i prudent.



3. El procés d’internacionalització de la banca andorrana ha estat un dels pilars sobre els quals s’ha fonamentat, conjuntament amb el mercat interior, el creixement actual, i és una de les bases per al creixement futur. En els primers nou mesos del 2017, el conjunt d’entitats bancàries ha augmentat en un 1,5%, superant els 46.000 milions d’euros en recursos gestionats. Aquestes xifres recolzen la normalitat amb la qual el sector ha afrontat els canvis d’aquests últims temps, demostrant així l’encert en l’aposta per la modernització econòmica del sector. Avui dia els actius gestionats per les entitats en les seves filials situades en els 14 països dels 4 continents en els quals estan presents representen el 50% del total dels actius gestionats, evidenciant l’èxit de l’estratègia d’internacionalització iniciada fa més de 15 anys.



4. De la mateixa manera que el sector financer ha apostat per la transparència absoluta, també ha accelerat la seva digitalització i adaptació a la transformació tecnològica global. Totes les entitats, sense excepció, han impulsat i mantenen una important inversió en la millora del servei al client i interacció amb l’usuari en honor de millorar i facilitar la seva interacció amb el client i facilitar la seva usabilitat.



5. Estabilitat, confiança, seguretat i avantatges competitius són els pilars bàsics sobre els quals es fonamenta el sector bancari del Principat. Andorra compta amb uns actius com a país que la fan atractiva per a l’ar­ribada i permanència d’inversions i professionals de diversos sectors. La seva estabilitat política i social, el dinamisme econòmic i la seguretat del país contribueixen, juntament amb l’excel·lència dels professionals del sector bancari, al fet que la plaça sigui reconeguda i incrementi constantment l’interès de professionals i entitats estrangeres. Andorra compta, a més, amb uns avantatges competitius tant fiscals com financers que la fan capaç de competir en igualtat de condicions amb places financeres de major grandària.



Amb tot això, el sector bancari andorrà es mostra segur i confiat en les possibilitats d’èxit present i futur. El país i el sector han fet les tasques que els corresponia per situar-se al mateix lloc que els països més avançats d’Europa i el món. També compten amb una tradició i vocació d’internacionalització que contribueixen positivament a un creixement orgànic equilibrat. La seva voluntat modernitzadora i capacitat d’adaptació constant als canvis no es limita a l’àmbit normatiu i legislatiu, sinó que s’estén a l’àmbit tecnològic, havent engegat un ambiciós pla d’adaptació tecnològic d’acord amb els temps actuals.



Els esforços realitzats en tots aquests àmbits per Andorra s’han vist reconeguts no solament a escala institucional, amb la millora de les perspectives atorgades per les agències de ràting així com en el darrer informe de l’avaluació de Moneyval, sinó també per l’interès de professionals del sector econòmic i financer, demostrada amb la seva assistència a l’Andorran Financial Summit, organitzada a final d’octubre pel Govern d’Andorra.