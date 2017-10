El repte de la Funció Pública

Aquest camí portarà a fer una administració més àgil

Actualitzada 01/10/2017 a les 06:44

Andorra ha fet un gran esforç durant la darrera dècada per assolir els estàndards de qualitat i competitivitat que exigeixen els nous temps. Ens toca viure en un món cada vegada més exigent que demana respostes immediates i efectives per a tot i per a tot­hom.

Garantir la prestació de serveis als ciutadans en condicions d’excel·lència requereix un esforç per introduir nous processos i accions, però, sobretot, un canvi d’actitud mental: un país socialment avançat i econòmicament dinàmic és molt més exigent amb la seva administració i aquesta ha de ser capaç de donar-li resposta i, perquè així sigui, cal dotar-la dels recursos necessaris, en quantitat i qualitat.

Andorra està fent l’esforç per impulsar els canvis que ens han de portar cap a l’administració pública que mereixem. Les línies de treball endegades pel Govern amb la reforma de la Funció Pública han volgut detectar els àmbits en els quals cal actuar per assolir aquest objectiu final.

El camí no és cap altre que treballar per un sector públic amb serveis de qualitat, eficaç i eficient, amb un personal professional, motivat i amb oportunitats per créixer i preparat per adaptar-se a aquells canvis que imposa la realitat, com ara l’administració electrònica. Canvis als quals també s’ha d’adaptar el ciutadà que podrà aprendre a relacionar-se amb l’administració d’una altra manera.

Aquest camí ens portarà a poder fer una administració més àgil, més racional i més sostenible i a prop de la gent que és, en definitiva, qui li dona el sentit. Una administració ha d’estar al servei de totes aquelles persones que treballen pel país i aquesta missió requereix un exercici de generositat cadascú dins del seu àmbit, i de la dosi de paciència i confiança que demana qualsevol procés de canvi.

Jo hi confio. Perquè aquest projecte, està situant, pas a pas, Andorra pel camí de la prosperitat, mantenint els seus principals actius de manera sostenible, com el ben­estar social, la seguretat i la seva sobirania. Així ho va definir fa dos anys la persona que va iniciar el camí d’aquesta reforma, l’exministre Jordi Alcobé, continuada per qui avui la lidera i treballa de forma exemplar, la ministra Eva Descarrega.