Turisme 'low cost'

Si a Sant Julià de Lòria ja pràcticament teníem un turisme escàs i de poca despesa, que sol arribar en grups d’autocars als pocs hotels dels quals disposem, aviat potser tindrem més visitants, però amb la mateixa minsa despesa. Fins fa poc teníem hotels que oferien pensions completes a preus molt baixos, ja han tancat les seves portes. Ara mateix, el comú de la vila de Sant Julià, davant la davallada considerable de pernoctacions de turistes, ha trobat una solució. Val a dir que el Govern, ni tan sols l’ha buscada. Aquesta solució seria oferir paquets d’estada a la parròquia amb entrades a Naturlandia, al ràfting, al Tobotronc, a la tirolina i a no sé quantes coses més.

Tot això serà evidentment a preus tirats. Algun bar és molt possible que es beneficiï de l’oferta (de bars no ens en manquen), però no els comerços (avui en dia pràcticament inexistents), i sobretot els hotels (tan sols en queden 8 amb 774 llits, tres cops menys que la segona parròquia amb menys capacitat del país, Ordino). En tots aquests anys passats no hem sabut fer res per atraure el turisme, tan sols Naturlandia, que no aporta res en absolut, a banda de les pèrdues econòmiques. Potser si oferim la caça dels ossos vindran tiradors a Sant Julià. No cal recordar la quantitat d’ingressos que vam perdre amb la supressió del tir al colom. Aquest era un turisme, no precisament low cost, que donava molta vida a la restauració, no al comerç, del qual ja no disposàvem.

Com hem pogut fer tan malament les coses, si ni tan sols el mes d’agost omplim els pocs hotels que ens queden?

