“Què és el més impor­tant que té un infant? El seu cervell”, assegura Anthony Lake

Actualitzada 25/09/2017 a les 21:03

La setmana passada, l’Unicef presentava l’informe La primera infància importa per a cada infant, on es posa de manifest la importància dels cinc primers anys de vida d’un nen –incloent-hi els nous mesos d’embaràs– i que és durant la primera infància que el cervell dels infants creix a un ritme més ràpid que mai oferint una oportunitat única per a un desenvolupament saludable. A més, és en aquests primers anys que els infants desenvolupen habilitats cognitives, motores, de llenguatge i socials, entre altres, que tindran un impacte sobre la salut, la felicitat, el benestar, la capacitat d’aprendre i de quan siguin adults. Es considera que hi ha tres polítiques bàsiques que ajuden els pares a criar els seus fills i a proporcionar-los amor, nutrició, estimulació i protecció de qualitat en els primers i crucials cinc anys de vida. I són dos anys d’educació preescolar gratuïta, permisos de lactància retribuïts durant els primers sis mesos de vida d’un infant, sis mesos de baixa de maternitat retribuïda i quatre setmanes de baixa de paternitat retribuïda. Només 15 països al món les compleixen. Andorra en compleix dos. Falta arribar a tenir sis mesos de baixa de maternitat i 4 setmanes de baixa de paternitat i aconseguir-ho és una de les recomanacions fetes. Esperem que en l’actual reforma del codi de relacions laborals i que ja ha posat sobre la taula una ampliació de les baixes parentals, es faci una anàlisi aprofundida de les seves repercussions i es comenci a pensar en aquests mínims. Ara bé, encara que el Govern sigui qui ha de legislar per acomplir la tercera de les polítiques aconsellades, també el sector privat empresarial hi juga un paper important a través de programes de beneficis socials que facilitin aquesta i altres mesures de conciliació familiar i laboral. És amb la col·laboració de tots els actors implicats, públics, privats i pares, que aquesta fita es pot assolir amb més facilitat.