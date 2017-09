Es crea una xarxa antirumors

Integrada per persones, associacions i entitats amb el denominador comú de combatre els rumors i els estereotips que generen actituds de discriminació i racisme

Des del mes de juny existeix a diverses poblacions de Catalu­nya una xarxa integrada per persones, associacions i entitats amb el denominador comú de combatre els rumors i els estereotips que generen actituds de discriminació i racisme, que poden dificultar la convivència positiva i intercultural entre els col·lectius de cultures diverses. Una plataforma que ja abans dels atemptats a Barcelona del 17 d’agost passat (17-A) vol estar en alerta permanent per evitar que grups d’ideologia feixista i xenòfoba puguin trobar el terreny abonat per fer créixer la mala herba.



En el si de tota col·lectivitat sempre hi ha elements que burxen per la diferència, la separació, la marginació, l’exclusió d’una ètnia, l’odi, especialment quan hi ha tensions o problemes conjunturals com els que s’estan vivint arran del gihadisme o quan hi ha crisi econòmica, de l’arribada d’immigrants que cerquen un món millor, que burxen per fomentar barreres i per aconseguir-ho no dubten a fer córrer rumors i estereotips per impedir la convivència.



La Xarxa Barcelona Antirumors compta amb més de 420 entitats adherides entre les quals hi ha SOS Racisme, Càritas, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, l’ajuntament, el Casal dels Infants i més de 675 persones en l’àmbit personal.



Dels dies 21 a 23 d’octubre tindrà lloc a Sabadell (Vallès Occidental) una cimera juvenil antirumor a la qual s’ha convidat especialment els joves –nois i noies– d’entre 14 i 18 anys. La finalitat nuclear d’aquesta cimera és proporcionar als joves d’ambdós sexes que hi participin les eines i recursos necessaris per detectar i desmuntar els rumors i estereotips. “No estàs sol, no et creguis la infàmia, no callis.” Aquests tres aspectes són una síntesi de l’ideari de la xarxa de què estem parlant avui al Diari d’Andorra.



El feixisme, les persones o organitzacions que sembren l’odi i la diferència no descansen. Qualsevol ocasió és bona per crear diferències. Cal estar amatents. No callar. I més ara que arran de l’atemptat terrorista del 27 d’agost passar a Barcelona se senten forts per descarregar el seu odi no centrat als ter­roristes gihadistes, sinó sobre tota una comunitat, en aquest cas la musulmana. Tots al mateix sac. Quan això no és real i aquests dies n’hem vist mostres ben patents que els mateixos musulmans s’han desmarcat de l’ideari dels terroristes que manipulen una religió –l’Islam– per imposar per la força i la violència uns principis, uns valors, enfrontats als drets humans més elementals.



Durant aquests passats dies hem vist diverses mostres de tolerància, d’afirmació vers uns valors que ens fan més humans. Hem vist manifestacions, pancartes, eslògans, mirant d’evitar ruptures o estereotips. De tots ells em quedo amb la imatge que es va difondre per la televisió, la premsa o per la xarxa on es veia l’imam de Rubí fonent-se en una abraçada amb el pare d’en Xavi, el nen de Rubí de només tres anys assassinat a la Rambla barcelonina el 27-A. En aquest cas la imatge va valer més que mil paraules. També recordo a la part negativa com algú arrabassava una pancarta que volia exhibir el líder de Plataforma X Catalunya, el xenòfob Josep Anglada, aquell que defensava “primer els de casa” i que va fer forat a les eleccions municipals a Vic i a altres poblacions catalanes i que ara, sortosament, la mateixa ciutadania ha arraconat.



Ara d’una mentida en diuen postveritat, però per més que es defineixi diferent, per més que se’ns presenti sota una nova imatge, ve a dir el mateix: una mentida és falsejar la realitat. Donar gat per llebre. Enganyar.



Els valors, com una cosa viva i dinàmica que són cal alimentar-los, proclamar-los, exercir-los constantment. No n’hi ha prou de dir, per exemple, que hom accepta els que no són com ell. Cal mantenir una actitud militant, activa, no abaixar la guàrdia. Si ho fem l’enemic, el que difon rumors i estereotips, ens pot guanyar la partida. Cal estar alerta contra els discursos, les proclames que criminalitzen un col·lectiu determinat.



L’existència d’una xarxa que de forma activa combati els rumors, perjudicis o estereotips contra un determinat col·lectiu és molt positiva, i que a més vagi orientada als més joves que són, per definició, el segment de la població més vulnerable i alhora més activa i generosa. No oblidem que els gihadistes de Barcelona i Cambrils eren molt joves. Aquesta xarxa antirumors treballa amb persones i entitats i diferents equipaments de la ciutat amb l’objectiu d’incidir en sectors clau com l’educació. Es porten a terme accions de sensibilització des de la proximitat i a través de diferents materials.



Aquelles persones que estiguin interessades a participar-hi poden posar-s’hi en contacte a través del correu electrònic antirumors@bcon.cat.



La propera trobada a Sabadell ha de significar un pas endavant en la lluita a favor de la veritat, de la solidaritat i, en conseqüència, a favor de la convivència positiva i intercultural entre persones de diferents cultures.