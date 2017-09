Agraïments als que han obert la via

Actualitzada 20/09/2017 a les 06:53

Ningú, avui dia, no pot ignorar els condicionants que s’han de respectar amb vista al desenvolupament econòmic del Principat. El mo- del tradicional, caracteritzat fins fa poc per una gran desconfiança enfront de la inversió estrangera, deixa pas a la sempre creixent internacionalització dels negocis. Ara bé, tampoc ningú pot creure que aquest canvi de paradigma es pugui culminar en uns pocs anys. La conquesta de nous mercats és feixuga i implica esforços continuats per aconseguir un objectiu que, com l’horitzó, s’allunya cada vega- da que un s’hi apropa. Per tant, no ens il·lusionem pensant que a curt termini s’instal·laran a casa nostra nombroses empreses de gran valor afegit. Els inversors necessiten analitzar amb profunditat la conveniència d’una nova implantació, i aquests tràmits solen durar molt més que el que podríem desitjar. Cal doncs fer prova de constància i paciència. Tanmateix, hem de continuar caminant sense pausa cap a aquesta fita.

Atreure la inversió estrangera pressuposa fer créixer cada vegada més els nostres estàndards de qualitat, però també fer valdre els èxits ja aconseguits. Convèncer noves empreses que generin riqueses a mirar cap a An-dorra obliga a portar a terme una política ferma i decidida cap a l’exterior, que s’ha de fonamentar en els nostres punts forts, que no es poden resumir en una fiscalitat baixa. Aquest no és un criteri suficient –encara que necessari– per motivar els empresaris forans. Ara bé, des que ens hem apartat de la tendència històrica del refús de la inversió estrangera, s’han anat coneixent alguns èxits que hem d’aprofitar per a reforçar la nostra imatge.

Per tant, hem d’agrair aquests que han tingut la valentia d’obrir la via. I entre ells, per descomptat, l’Escola Vatel Andorra, que acaba d’inaugurar el seu segon curs acadèmic. Consolida així la seva trajectòria al país, duplicant el nombre d’estudiants. Aquest grup francès ha apostat per Andorra en un sector essencial de la nostra economia. Així, participa de la millora de la qualitat dels serveis hotelers i de restauració, dels quals gaudeixen els nostres visitants però també ens ajuda a fer conèixer les oportunitats reals que ofereix Andorra.