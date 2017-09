És Meritxell la festa nacional?

No he trobat cap document oficial que fixi la data del dia nacional d’Andorra

Si es pregunta quin és el dia nacional d’Andorra, possiblement la majoria de persones a qui es faci la qüestió respondrà que és el dia 8 de setembre, dia de la nostra patrona, la verge de Meritxell. Alguns, en canvi, diran que és 14 de març o el dia de la Constitució que commemora que el 1993 els andorrans van votar el referèndum d’aprovació.

Potser molts dubten quina de les dues dates és oficialment la festa nacional o, fins i tot, si Andorra té festa nacional oficial. La Constitució fixa diversos aspectes identitaris, com són la bandera o l’himne. Però no diu res sobre el dia de la festa nacional. He intentat trobar de manera infructuosa algun document oficial que determini quina seria aquesta data. Tampoc he localitzat cap que digui que és el 8 de setembre. El decret de Govern de dies festius de cada any apareix el 14 de març com el Dia de la constitució i el 8 de setembre com Nostra Senyora de Meritxell. Cap referència a la festa nacional.

Evidentment, abans de la Constitució no hi havia cap dubte que, per tradició, el dia de la patrona era el festiu més important de l’any a nivell local. No hi havia cap altra data que a escala nacional unís tots els andorrans i andorranes. Però a partir del 1993, el 14 de març ha esdevingut un dia que ha anat consolidant-se en el costumari andorrà com un dia històric per a Andorra perquè representa l’enorme pas que va fer el país en passar d’un Estat feudal a un de dret modern.

És curiós veure a les xarxes socials com infinitat d’usuaris anònims omplen de banderes andorranes el dia de la Constitució. El mateix succeeix amb Meritxell, on les banderes dominen la xarxa i curiosament, la nostra patrona, motiu de la celebració, brilla per la seva absència. Moltes publicacions, als dos dies, s’arrodoneixen amb “Visca Andorra” i signes d’admiració. Algú de fora podria pensar que els andor­rans, a diferència dels francesos, americans o espanyols tenim dues festes nacionals. En un futur, potser s’anirà atribuint la festa nacional al 14 de març, una data deslligada del fet religiós, i el 8 de setembre quedarà com el flamant dia de Nostra senyora de Meritxell. Mentrestant, els andorrans celebrem dos dies nacionals.