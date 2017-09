Dia de la Democràcia

La incongruència de descobrir la democràcia quan no existeix al teu voltant

Cada 15 de setembre es commemora el Dia Internacional de la Democràcia, i amb els temps que corren és molt important tenir-lo molt present. Per celebrar-ho, l’Ambaixada de França a Andorra dins la Saison Culturelle 2017, en col·laboració amb Unicef Andorra i l’Institut de Drets Humans, proposen el documental Votez pour moi. Aquest curt mostra els estudiants d’una escola primària de Wuhan a la Xina escollint per primera vegada el delegat de classe. Els candidats han estat triats per la seva professora (per començar, això sembla poc democràtic). Tot i així, els infants fan la seva campanya electoral trobant-se i afrontant tots els aspectes, tant positius com negatius, que envolten un procés electoral. Vol ser un documental divertit i captivador on els infants descobreixen una democràcia que no existeix en cap lloc al seu voltant. Aquí, les escoles ja promouen els valors i els processos democràtics dins el seu currículum. A més, conjuntament amb els comuns, treballem també la democràcia dins el projecte Par­ròquies Amigues de la Infància i dels Consells Infantils. Sempre defensaré els Consells d’Infants com una molt bona eina per a la promoció dels seus drets i dels valors democràtics, així com un entorn immillorable per a assolir la seva plena participació i on ser escoltats i que la seva veu sigui tinguda en compte en els assumptes que els afecten directament i indirectament. Els elements essencials de la democràcia, entre els quals destaquen la llibertat, el respecte dels drets humans i la participació mitjançant el sufragi universal, milloren la societat, empoderen les persones i preserven l’estabilitat i la pau. Quan aquests valors i pràctiques s’eduquen des de la infància és molt més fàcil que s’aconsegueixin societats més democràtiques, participatives, respectuoses, dialogants i inclusives. Us esperem al Teatre Comunal divendres, a les 19 hores, per celebrar el Dia Internacional de la Democràcia!