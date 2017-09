El serial de The Cloud

Actualitzada 04/09/2017 a les 06:46

Primer pel fet que construir un edifici d’aquestes dimensions (14 plantes) resulta difícil d’encabir a l’espai determinat.

També he mostrat el meu rebuig pel cost que suposa la seva construcció i que el projecte no respecta l’entorn urbanístic de la zona.

A més, també he dit que el fet de tenir una zona comercial en obres suposa un problema econòmic per als comerciants, ja que perden l’atractiu per als turistes. De la mateixa manera, cal recordar que també hi ha un projecte de gran envergadura amb la construcció d’un edifici al pàrquing del Fener, fet que també provocarà que la zona es trobi en obres durant un llarg període de temps, a més que disminuiran les places d’aparcament de forma considerable.

Ens trobem que s’ha ender­rocat l’edifici de l’antiga caserna de bombers, que s’han traslladat les dependències d’Andorra Telecom per poder tenir l’edifici lliure per al seu enderroc, però veiem que els dies passen i no s’hi fa res. I el gran problema és que no existeix un projecte clar sobre quin serà el seu contingut, i com ja he dit en nombroses ocasions, ens trobem en el mateix punt.

Suposo que durant el proper debat d’orientació política podrem saber alguna cosa més sobre el projecte, la seva dimensió, la utilització del seu espai i els nous terminis d’execució.

Suposo que als veïns i comerciants de la zona els ha de preocupar, com a molts dels ciutadans d’Andorra.

Se m’ha dit per part del Govern de forma reiterada que es volia construir un edifici de continguts (primeres marques, museus, centres empresarials, parcs tecnològics i altres espais d’usos econòmics) i que la idea no era construir-hi un edifici i un cop acabat ja es decidiria què s’hi posa, i espero i desitjo que sigui així.

Diu la dita que rectificar és de savis i voldria que realment es fes una rectificació del projecte, ara tenim un espai buit al qual li hauríem de donar un contingut de forma ràpida, però un contingut coherent i adaptat a l’entorn d’un país de muntanya. Tenir un entorn singular és un signe d’identitat únic i que ens fa diferents als altres, potser hauríem d’anar en aquest camí, buscar coses que ens diferenciïn dels altres per poder generar atractiu.