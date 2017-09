Tornada amb deures a la vista

El Debat d’Orientació serà només el primer dels grans punts a la tardor

S’acaba agost i l’estiu també s’apropa lentament al seu final i cap a una tardor que, políticament, es presenta força carregada. El descans dels dar­rers dies per a molts parlamentaris queda clar que ha estat més que necessari veient l’agenda que ens espera, reforçada encara més amb l’anunci per part del Govern de fer tot just després de Meritxell el debat d’orientació.

Es tracta aquest d’un esdeveniment central a nivell del Consell General. Són les jornades on l’executiu ha de presentar els seus projectes prioritaris per al futur immediat i on l’oposició ha d’intensificar el seu control, tant per remarcar aquelles actuacions que no són adequades com per posar damunt la taula també mesures alternatives.

Tradicionalment, juny era el mes escollit per a aquest debat. Amb Toni Martí, però, el canvi de data d’aquestes sessions ha estat una constant. Un cop més, demana al Consell posar-lo en jornades no habituals. Caldrà veure quins plantejaments fa i quins motius aporta i, sobretot, si són o no creïbles.

Per la nostra part, quan arribi el debat d’orientació, mantindrem les línies ja expressades amb anterioritat. Preguntarem i insistirem en la necessitat d’afrontar els creixents problemes socials, les pensions i prestacions excessivament baixes, les dificultats de joves per trobar feina, formar-se o tenir accés a l’habitatge, així com la necessitat de veure que la certa recuperació econòmica que hi pugui haver (deguda principalment a la millora de la situació als països del voltant) ha d’arribar a tothom, cosa que no està succeint.

El debat d’orientació, però, serà només el primer punt en una agenda atapeïda de temes clau. No hem d’oblidar altres assumptes cabdals, com ara la reforma de competències i transferències. Sobre aquest darrer punt, farem esmenes a la llei per intentar corregir un model imposat que generarà greus desequilibris, en perjudicar les parròquies més poblades i amb una major despesa en serveis per premiar aquelles que tenen una pressió fiscal més baixa, fins i tot sense aplicar determinats impostos.

I no podem oblidar que tocarà també analitzar i debatre el pressupost pel 2018. Molt em temo que, de nou, el text posarà en entredit la manca d’iniciativa i de projecte de DA.