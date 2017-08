Actualitzada 26/08/2017 a les 06:47

Marc Aleix

Des dels ministeris s’està proclamant a tots els vents que la crisi ha quedat enrere.

Mobilitat parla de l’augment d’entrades que tenim aquest estiu.

I per a més inri, Andorra promociona el turisme sostenible promogut per les Nacions Unides amb l’objectiu de destacar el paper que pot tenir aquest sector de l’economia en el creixement inclusiu i sostenible; la inclusió social, l’ocupació i la reducció de la pobresa.

Fantàstic, tot va bé al país de les meravelles....

Però, llegint un altre diari puc llegir que el salari mitjà aquest any ha baixat; que les importacions de tabac han disminuït, igual que altres mercaderies; que alguns hotelers es plantegen obrir només durant la temporada d’hivern; i algunes botigues diuen que per veure turistes han d’anar a Vivand. Tot això i diuen que Andorra la Vella és la dotzena capital més econòmica per al turista... Tot i que Andorra la Vella és la dotzena capital més econòmica per al turista...

Si els turistes només es moguessin per preu, suposo que haurien d’ésser plens tot l’any.

Els meus amics del Govern, s’han parat a estudiar el cost per a la comunitat de l’estada d’un excursionista i d’un turista?

Què passa? Si som el país de les meravelles, per què no tenim personal que vulgui treballar a les nostres empreses i viure al nostre país?

Per què els empresaris hotelers es plantegen tancar a l’estiu?

Si tot va tan bé al nostre país, per què el jovent pensen a no tornar a Andorra un cop finalitzats els estudis?

Per què ens diuen que sense els ingressos del tabac, el país estaria en banca rota?

Què és el que passa o què se’ns amaga al nostre país?

Quin interès tenen els nostres polítics a distorsionar la realitat?

Tot plegat és estrany.