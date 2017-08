Actualitzada 24/08/2017 a les 20:49

Quatre anys després de la polèmica que va suscitar que el comú d’Escaldes-Engordany decidís tancar un tram de l’avinguda Carlemany per a ús exclusiu dels vianants, pocs deuen dubtar de l’encert de la iniciativa. No ho dic només jo, sinó que també es desprèn de l’ambient que es respira per aquest eix comercial si t’hi passeges una estona i bades observant l’actitud de la gent. Lluny queda en la memòria l’aglomeració a les voreres, d’empentes i de pujar i baixar la vorada per permetre que parelles, famílies amb fills, carregats tots amb bosses i paquets, vigilants a no envair l’espai dels cotxes pel perill a ser atropellats. Jo no soc gaire consumidor d’aquests eixos comercials, el just i necessari que m’obliga la subsistència, però és evident que no hi ha color: camines amb tranquil·litat, pots passar d’una vorera a l’altra sense haver de mirar a dreta i esquerra evitant els vehicles, t’atures a una terrassa d’un bar o restaurant, i sobretot bades... Un benefici per a tothom. En allò que és millorable, el comú s’hauria de plantejar seriosament canviar-li el nom de Vivand, que de tan cosmopolites que van voler ser a l’hora de batejar-lo han acabat sent molt carrinclons. De fet no sé ni quina necessitat hi havia a donar-li un nom propi quan el de Carlemany ja té prou força i imprimeix caràcter. I al mateix temps, aprofitant ara que ens posaran pilones, que repintin el terra i eliminin aquest negre asfàltic trencat per unes línies de colors disperses. De veritat, aniria més en consonància d’allò que deia al principi, un espai obert, alegre, viu, un espai en definitiva recuperat per a les persones.